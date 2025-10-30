'Stranger Things 5' estrena espectacular tráiler: acción, caos, explosiones y el regreso de Vecna

El tráiler de la quinta y última temporada de Stranger Things promete un cierre explosivo y lleno de emociones. La serie regresa a Netflix el 26 de noviembre.

¡Al fin llegó el momento! Después de años de meses de espera, el tráiler oficial de la temporada final de Stranger Things ya está aquí. Este jueves, a un mes del estreno del primer volumen, Netflix liberó el avance de lo que promete ser la entrega más épica de su exitosa serie de ciencia ficción.

Con el estreno a la vuelta de la esquina, los protagonistas también compartieron con Tudum algunos detalles sobre lo que veremos en la quinta temporada. Millie Bobby Brown (Once) adelantó: “Esta temporada vamos directo a la acción”, mientras que Finn Wolfhard (Mike) agregó: "El grupo está decidido a encontrar a Vecna y terminar con esto de una vez por todas”.

¿Qué vemos en el tráiler oficial de Stranger Things 5?

El tráiler, de casi tres minutos, arranca con un inquietante plano del Upside Down. En medio de la oscuridad, escuchamos una voz que dice: “Te encontré. Ya ha llegado la hora”, mientras la silueta de Vecna emerge entre las sombras.

La tensión crece cuando suenan los acordes de Who Wants to Live Forever, el clásico de Queen, y las imágenes comienzan a encadenar escenas cargadas de acción: Dustin llegando al colegio, Mike y Once hablando sobre su destino —“Esto nos está afectando. Estamos atrapados aquí, sin un final a la vista. Pero esto va a terminar, juntos”, dice él—, mientras Once responde: “Esto no es una de tus campañas. No puedes escribir el final... no esta ocasión”.

El tráiler de 'Stranger Things 5' mostró imágenes sombrías y tensas que anticipan el desenlace más oscuro de toda la serie.Fuente: Netflix

Explosiones, poder y una guerra sin retorno

“En noviembre, prepárate para una última aventura”, anuncia Netflix antes de mostrar a Once en modo combate, desplegando toda su fuerza en una secuencia de acción frenética.

El tráiler culmina en un montaje de explosiones, disparos, demogorgones, demoperros, soldados y caos total en Hawkins, mientras Dustin sentencia: “Le debemos lealtad a nuestros amigos, sin importar el costo”.

En los segundos finales, Vecna se acerca lentamente a Will, mientras le dice: “William, vas a ayudarme… tendrás que ser mi espía una última vez”. La escena —con un Will levitando entre llamas y soldados caídos— deja claro que la batalla final será devastadora.

Millie Bobby Brown y Finn Wolfhard interpretan a Once y Mike, respectivamente, en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

¿De qué trata Stranger Things 5?

Otoño de 1987. Hawkins sigue devastado tras la apertura de múltiples portales. Once ha vuelto a esconderse mientras el gobierno intensifica la búsqueda. Vecna ha desaparecido, pero su amenaza sigue latente. Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, una nueva oscuridad se cierne sobre el grupo, que deberá unirse una última vez para acabar con el terror del Upside Down.

'Stranger Things 5' cuenta con Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Charlie Heaton como parte del elenco principal.Fuente: Netflix

¿Cuándo y dónde se estrena Stranger Things 5?

La temporada final llegará en tres partes:

Volumen 1: Miércoles 26 de noviembre

Miércoles 26 de noviembre Volumen 2: Jueves 25 de diciembre

Jueves 25 de diciembre Volumen 3 (episodio final): Miércoles 31 de diciembre

Cada estreno se lanzará simultáneamente en Latinoamérica: 5 p.m. en la costa oeste de EE.UU., 7 p.m. en México, 8 p.m. en Colombia y Perú, y 10 p.m. en Argentina.

¿Quiénes actúan en Stranger Things 5?

El reparto original vuelve completo, encabezado por Winona Ryder (Joyce Byers) y David Harbour (Jim Hopper). También regresan:

Millie Bobby Brown como Eleven / Jane

como Eleven / Jane Finn Wolfhard como Mike Wheeler

como Mike Wheeler Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

como Dustin Henderson Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

como Lucas Sinclair Noah Schnapp como Will Byers

como Will Byers Sadie Sink como Max Mayfield

Completan el elenco Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Brett Gelman y Priah Ferguson.

Mira el tráiler de Stranger Things 5 a continuación...

