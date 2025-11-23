Netflix diciembre 2025: el final de ‘Stranger Things’, ‘Emily en París 5’ y todas las películas, series y documentales del mes

Netflix cierra el 2025 con estrenos para todos los gustos: desde estrenos esperados y especiales navideños hasta películas clásicas que vuelven al catálogo. Revisa aquí la lista completa y arma tu maratón ideal.

Netflix arranca diciembre de 2025 con una cartelera variada. Este mes, la plataforma no solo presenta nuevas producciones originales, sino que también reaviva la nostalgia con clásicos que vuelven al catálogo, todo mientras se instala la temporada navideña.

Sin duda, entre los lanzamientos más esperados se encuentran el Volumen 2 y 3 de la temporada final de Stranger Things, cerrando así una de las series más exitosas en la historia del servicio de streaming. Antes de ello, los fans de la comedia romántica podrán descubrir qué pasará con Emily Cooper cuando se estrene la quinta temporada de Emily en París, con por Lily Collins.

En cuanto a películas, el espíritu navideño toma la delantera con estrenos como El secreto de Santa, La Navidad en sus manos 2 y Feliz NaviDAR con Elmo y Mark Rober.

Prepara el pop-corn, el control remoto y la lista de favoritos… así llega diciembre a Netflix.

Todas las series que llegan a Netflix en diciembre de 2025

Talamasca: La orden secreta (01/12/2025)

Un joven abogado con un don inusual se une a una antigua agencia secreta para investigar un misterio sobrenatural y enfrentar el pasado oscuro de su familia.

El juego de Gracie Darling (01/12/2025)*

Décadas después de que su mejor amiga desaparece en medio de una sesión espiritista, una psicóloga se ve obligada a enfrentar su pasado cuando ocurre lo mismo con otra chica.

No necesitan presentación con David Letterman: Adam Sandler (01/12/2025)*

Adam Sandler comparte una charla amena con Dave sobre el stand-up, su trabajo en dramas serios y la historia detrás de su amada Stratocaster.

Estado de fuga 1986 (04/12/2025)*

En este escalofriante drama inspirado en una masacre que sacudió a la Bogotá de los años 80, un veterano del ejército entabla una retorcida amistad con un joven estudiante.

Corazones rebeldes (09/12/2025)*

¡El primer reality de citas de Japón para yankiis! Once solteros y solteras rebeldes discuten, forman vínculos y conviven durante 14 días en busca del amor.

Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft – Temporada 2 (11/12/2025)*

Lara recorre el planeta para encontrar reliquias africanas antes de que una visionaria tecnológica que juega a ser Dios las use para desatar destrucción mundial.

El asombroso circo digital (12/12/2025)

Una mujer queda atrapada en un extraño mundo virtual con temática circense, donde deberá participar en juegos controlados por una IA desatada.

Ciudad de sombras (12/12/2025)*

Barcelona amanece con un cuerpo en llamas colgando de uno de los edificios más icónicos de Gaudí, y un policía desacreditado debe volver a la acción para atrapar al asesino.

¿Qué hay en la caja? (17/12/2025)*

Neil Patrick Harris presenta este programa de juegos donde los concursantes responden trivias para ganar premios ocultos o robárselos a sus oponentes.

Emily en París – Temporada 5 (18/12/2025)*

Emily busca reinventarse en Roma, pero cuando el amor, el trabajo y la lealtad chocan, la dolce vita se convierte en caos.

Stranger Things – Temporada 5, Vol. 2 (25/12/2025)*

El peligro acecha en todos los rincones. Con Once escondida y Hawkins en cuarentena, el grupo se une con un objetivo: encontrar y matar a Vecna.

Stranger Things – Temporada 5, Vol. 3 (31/12/2025)*

El final definitivo: el grupo enfrenta su misión más difícil mientras Hawkins lucha por sobrevivir.

Todas las películas que llegan a Netflix en diciembre de 2025

Zombieland: Tiro de gracia (01/12/2025)

El grupo de cazadores de zombis vuelve para encontrarse con supervivientes rezagados y enfrentar un nuevo tipo de muertos vivientes.

Son como niños (01/12/2025)

Después de 30 años, cinco amigos se reúnen en una casa del lago para despedir a su antiguo entrenador de básquet y redescubrir la alegría de la niñez.

Trol 2 (01/12/2025)*

Cuando un despiadado trol causa destrucción en su país, Nora, Andreas y el comandante Kris se embarcan en su misión más peligrosa.

El secreto de Santa (03/12/2025)*

Una madre soltera y un hotel de esquí desesperado por encontrar un Santa: ¿logrará Taylor convencer al gerente de contratarla disfrazada del famoso anciano?

Ojalá me lo hubieras dicho (04/12/2025)*

Tras descubrir que su difunto padre ocultó un amor prohibido, un joven misionero viaja de Filipinas a España para encontrar respuestas.

Jay Kelly (05/12/2025)*

La estrella de cine Jay Kelly enfrenta su pasado en un viaje por Europa acompañado de su mánager. Del nominado al Oscar® Noah Baumbach.

La Navidad en sus manos 2 (05/12/2025)*

Cuando la directora de una empresa de juguetes secuestra a Santa Claus, un padre y su hijo deben rescatarlo y salvar la Navidad.

Amor y vino (05/12/2025)*

El heredero de un viñedo intercambia identidades con su amigo de la infancia para demostrar que su éxito amoroso no depende del dinero.

Fuera de foco (11/12/2025)*

Un actor famoso pierde sus habilidades justo cuando consigue un papel prestigioso y deberá emprender un viaje de autodescubrimiento.

Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out (12/12/2025)*

En una iglesia con un pasado oscuro, Benoit Blanc y un joven sacerdote investigan un crimen tan perfecto que parece imposible.

Adiós, June (24/12/2025)*

Kate Winslet dirige y protagoniza junto a Helen Mirren, Toni Collette, Johnny Flynn y Andrea Riseborough esta cálida historia sobre el adiós a una madre.

Todos los documentales y especiales que llegan a Netflix en diciembre 2025

Todas las habitaciones vacías (01/12/2025)

Un cortometraje documental que retrata, con delicadeza y dolor, los dormitorios de jóvenes víctimas de tiroteos escolares; una reflexión íntima sobre la pérdida y la memoria.

Lali: La que le gana al tiempo (04/12/2025)*

Un recorrido íntimo por la carrera y la vida de Lali, que acompaña su regreso a los escenarios tras cuatro años de pausa, mostrando el proceso creativo y las decisiones personales detrás de la artista.

The New Yorker cumple 100 años (05/12/2025)*

Un repaso histórico y crítico sobre la influyente revista: su legado periodístico, las voces que la definieron y su mirada sobre el presente y el futuro del oficio.

Jay Kelly: Detrás de cámaras (05/12/2025)*

Complemento del largometraje Jay Kelly, este especial muestra el proceso de rodaje con entrevistas y anécdotas de Noah Baumbach, George Clooney, Adam Sandler y el equipo creativo.

Simon Cowell: El próximo acto (10/12/2025)*

El productor y juez regresa con un nuevo proyecto: una serie que sigue la formación y el pulido de una nueva boyband, entre ensayos, ego y ambición.

Asesinato en Mónaco (17/12/2025)*

Un documental de investigación que desentraña el misterioso asesinato del banquero Edmond Safra en 1999 y examina el entorno de poder y secretos de Mónaco.

Crisis: 1975 (19/12/2025)

El cineasta Morgan Neville firma un documental que explora el clima sociopolítico de 1975 en Estados Unidos y cómo ese año inspiró una oleada de películas y debates culturales.

Cover-Up: Un periodista en las trincheras (26/12/2025)

Un seguimiento de la carrera del investigador Seymour Hersh, desde Vietnam hasta Irak, y las consecuencias de sus revelaciones en la vida política y mediática contemporánea.

Todos los estrenos infantiles que llegan a Netflix en diciembre 2025

Calle CoComelon: Temporada 6 (01/12/2025)*

Los residentes de CoComelon celebran la temporada de fiestas con nuevas canciones dedicadas a Santa, Janucá y otros momentos especiales del mes.

Bee Movie: La historia de una abeja (01/12/2025)

La popular cinta animada vuelve al catálogo: Barry, una abeja trabajadora harta de su rutina, se enfrenta al mundo humano cuando descubre que los humanos llevan años robándoles la miel.

Feliz NaviDAR con Elmo y Mark Rober (08/12/2025)*

Elmo y sus amigos organizan un intercambio navideño con la ayuda del exingeniero de la NASA y youtuber Mark Rober, creando inventos y regalos únicos para la ocasión.

(*) Producción original de Netflix

