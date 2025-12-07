‘The Boys 5’ anuncia la fecha de estreno con un espectacular tráiler y la reunión de Jared Padalecki y Jensen Ackles

Amazon presentó el primer adelanto de la temporada final de The Boys, confirmando su fecha de estreno, una sinopsis oficial y las primeras imágenes del reencuentro entre Jared Padalecki y Jensen Ackles.

La fecha de estreno de la quinta y última temporada de The Boys se anunció durante el panel de la serie en la CCXP de Brasil, donde Eric Kripke, creador del universo, presentó el primer teaser. El adelanto revela un reencuentro largamente esperado por los fans: Jared Padalecki y Jensen Ackles, las recordadas estrellas de Supernatural, vuelven a compartir pantalla. Ackles regresa como Soldier Boy, mientras que el personaje de Padalecki continúa siendo un misterio. En el teaser, su enigmática aparición ocurre cuando entra a una sala junto a Soldier Boy y Homelander (Antony Starr), insinuando una trama que volverá a vincular a los antiguos hermanos Winchester tras 5 años del final de su historia. El avance, de poco más de minuto y medio, también muestra el reencuentro de Butcher (Karl Urban) con Hughie (Jack Quaid), Annie (Erin Moriarty) y el resto de The Boys, luego de haberlos dejado atrás al final de la cuarta temporada. Todo apunta a que esta vez la guerra será definitiva.

Mira el tráiler de The Boys 5 a continuación...

¿Qué muestra el teaser de The Boys 5?

El teaser arranca con una declaración de guerra. Los Boys saben que esta vez no hay marcha atrás, y las primeras escenas revelan un centro de detención donde Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso) y Frenchie (Tomer Capone) permanecen recluidos. La tensión crece cuando vemos que, pese al encierro, la alianza entre Hughie y Starlight (Erin Moriarty) sigue intacta.

La dinámica de pareja también se refleja en Kimiko (Karen Fukuhara) y Frenchie, cuya conexión se mantiene en medio del caos. De regreso al centro de detención, Starlight aparece en la noche desatando todo el poder de su luz, un estallido que anticipa la resistencia que está por venir.

El avance muestra finalmente la reunión del grupo: Butcher (Karl Urban) se coloca al frente y lanza una frase que marca el espíritu de esta temporada: “No serías el primero en perder la vida en una guerra, pero serías el primero en salvar al mundo haciéndolo. Entonces, ¿qué dicen? ¿Una última vez?”.

También se vislumbran piezas clave para el conflicto: Ashley Barrett (Colby Minifie) en la Casa Blanca, la hija de Victoria Neuman (Claudia Doumit), la presencia imponente de Stan Edgar (Giancarlo Esposito), el hijo de Homelander (Antony Starr) bañado en sangre y, por supuesto, el regreso de Soldier Boy (Jensen Ackles).

“Se acerca el juicio final”, advierte Homelander antes de mostrarse golpeando brutalmente a alguien fuera de plano. A ello se suma la misteriosa aparición del personaje interpretado por Jared Padalecki, mientras el fanatismo alrededor de Homelander crece. El cierre del teaser lo marca Butcher, decidido a llegar hasta el final: “Aunque tenga que arrastrar sus cadáveres hasta la meta… llegaremos. No importa el costo”.

¿De qué trata The Boys 5?

La temporada final presenta un mundo sometido a los caprichos erráticos de Homelander. Hughie, Mother’s Milk y Frenchie se encuentran encarcelados en el Campo de Libertad, mientras Annie intenta liderar una resistencia prácticamente imposible.

Kimiko está desaparecida, y el regreso de Butcher lo cambia todo: trae consigo un virus capaz de exterminar a todos los Super del planeta. Su aparición desencadena una cadena de eventos que decidirá el futuro del mundo… y de todos los personajes.

¿Quiénes actúan en The Boys 5?

La temporada final reúne a un enorme elenco encabezado por:

Karl Urban como William 'Billy' Butcher

como William 'Billy' Butcher Jack Quaid como Hugh 'Hughie' Campbell

como Hugh 'Hughie' Campbell Antony Starr como Homelander

como Homelander Erin Moriarty como Annie January / Starlight

como Annie January / Starlight Dominique McElligott como Queen Maeve

como Queen Maeve Jessie T. Usher como A-Train

como A-Train Laz Alonso como Mother’s Milk

como Mother’s Milk Chace Crawford como The Deep

como The Deep Tomer Capone como Frenchie

como Frenchie Karen Fukuhara como Kimiko

como Kimiko Nathan Mitchell como Black Noir II

como Black Noir II Colby Minifie como Ashley Barrett

como Ashley Barrett Aya Cash como Stormfront

como Stormfront Claudia Doumit como Victoria Neuman

como Victoria Neuman Jensen Ackles como Soldier Boy

como Soldier Boy Cameron Crovetti como Ryan Butcher

como Ryan Butcher Susan Heyward como Sister Sage

como Sister Sage Valorie Curry como Firecracker

como Firecracker Jeffrey Dean Morgan como Joe Kessler

como Joe Kessler Daveed Diggs como un personaje por revelar

como un personaje por revelar Jaz Sinclair como Marie Moreau

como Marie Moreau Chance Perdomo como Andre Anderson

como Andre Anderson Lizze Broadway como Little Cricket

como Little Cricket Maddie Phillips como Cate Dunlap

como Cate Dunlap London Thor / Derek Luh como Jordan Li

como Jordan Li Asa Germann como Sam Riordan

como Sam Riordan Shelley Conn como Indira Shetty

como Indira Shetty Sean Patrick Thomas como Polarity

como Polarity Hamish Linklater como Cipher

¿Cuándo y dónde se estrena The Boys 5?

El teaser de The Boys confirma que su quinta y última temporada tendrá ocho episodios y debutará en Prime Video el 8 de abril de 2026 con un estreno doble. Desde entonces, cada episodio se lanzará semanalmente todos los miércoles hasta el 20 de mayo.

