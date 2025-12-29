‘Stranger Things 5’: cuándo llega el episodio final que marcará el adiós de la serie de Netflix

Luego de casi una década, Stranger Things se encamina hacia su despedida definitiva. Netflix ya liberó siete de los ocho episodios de la quinta y última temporada, y la expectativa por el capítulo final no deja de crecer. Muy pronto, la pandilla de Hawkins librará su batalla final en el Upside Down, y esta vez será para siempre.
Desde su estreno en 2016, la serie creada por los hermanos Duffer se convirtió en un fenómeno cultural global y en uno de los mayores éxitos de la plataforma. A lo largo de nueve años, Stranger Things no solo consolidó a una generación de actores, sino que también rompió múltiples récords de audiencia.
La cuarta temporada, por ejemplo, se coronó como la serie en inglés más vista en la historia de Netflix, mientras que toda la franquicia ya superó los mil millones de horas reproducidas a nivel mundial. A ese impacto se sumó un hecho reciente que refleja el furor por su desenlace: el estreno del Volumen 1 de la temporada 5 provocó una caída temporal del servicio apenas minutos después de su lanzamiento, evidencia del enorme interés de los fans por conocer el final de la historia.
¿De qué trata Stranger Things 5?
Otoño de 1987. Hawkins sigue devastado tras la apertura de múltiples portales. Once ha vuelto a esconderse mientras el gobierno intensifica la búsqueda. Vecna ha desaparecido, pero su amenaza sigue latente. Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, una nueva oscuridad se cierne sobre el grupo, que deberá unirse una última vez para acabar con el terror del Upside Down.
¿Cuándo y dónde se estrena el capítulo final de Stranger Things 5?
La temporada final llegará en tres partes:
- Volumen 1: Miércoles 26 de noviembre
- Volumen 2: Jueves 25 de diciembre
- Volumen 3 (episodio final): Miércoles 31 de diciembre
¿A qué hora se estrena el capítulo final de Stranger Things 5?
Los tres episodios del Volumen 2 llegarán a Netflix de manera simultánea en Latinoamérica. Estos son los horarios:
- 5:00 p. m. – Costa oeste de EE.UU.
- 7:00 p. m. – México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
- 8:00 p. m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá
- 10:00 p. m. – Argentina, Chile, Uruguay, Brasil
¿Quiénes actúan en Stranger Things 5?
El elenco original regresa completo, encabezado por Winona Ryder (Joyce Byers) y David Harbour (Jim Hopper). También vuelven:
- Millie Bobby Brown como Eleven / Jane
- Finn Wolfhard como Mike Wheeler
- Gaten Matarazzo como Dustin Henderson
- Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair
- Noah Schnapp como Will Byers
- Sadie Sink como Max Mayfield
- Natalia Dyer como Nancy Wheeler
- Charlie Heaton como Jonathan Byers
- Joe Keery como Steve Harrington
- Maya Hawke como Robin Buckley
- Brett Gelman como Murray Bauman
- Priah Ferguson como Erica Sinclair
- Jamie Campbell Bower como Vecna
Completan el reparto: Amybeth McNulty (Vickie), Cara Buono (Karen Wheeler), Sherman Augustus (teniente coronel Sullivan), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Linda Hamilton (Dra. Kay) y Alex Breaux (teniente Robert Akers).
Fecha de estreno del episodio final y calendario de capítulos
La temporada final de Stranger Things cuenta con ocho episodios. Los primeros cuatro llegaron a Netflix el 26 de noviembre de 2025; los siguientes tres se estrenarán el 25 de diciembre, y el episodio final verá la luz el 31 de diciembre.
Calendario completo de estrenos:
Volumen 1 – 26 de noviembre de 2025
- Episodio 1: The Crawl / La misión
- Episodio 2: The Vanishing of… / La desaparición de...
- Episodio 3: The Turnbow Trap / La trampa de Turnbow
- Episodio 4: Sorcerer / Hechicero
Volumen 2 – 25 de diciembre de 2025
- Episodio 5: Shock Jock / Electrochoque
- Episodio 6: Escape from Camazotz / La huida de Camazotz
- Episodio 7: The Bridge / El puente
Volumen 3 – 31 de diciembre de 2025
¿Dónde ver Stranger Things 5 en streaming?
La temporada final de Stranger Things se estrenará exclusivamente en Netflix, donde ya están disponibles los cuatro primeros episodios de esta entrega, además de todas las temporadas anteriores.