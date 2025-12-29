Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

‘Stranger Things 5’: cuándo llega el episodio final que marcará el adiós de la serie de Netflix

Los adelantos de 'Stranger Things 5' mostraron imágenes sombrías y tensas que anticipan el desenlace más oscuro de toda la serie.
Los adelantos de 'Stranger Things 5' mostraron imágenes sombrías y tensas que anticipan el desenlace más oscuro de toda la serie. | Fuente: Netflix
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Los primeros siete episodios de Stranger Things 5 ya están disponibles en Netflix. Conoce aquí la fecha de estreno del capítulo final y prepárate para la última batalla.

Luego de casi una década, Stranger Things se encamina hacia su despedida definitiva. Netflix ya liberó siete de los ocho episodios de la quinta y última temporada, y la expectativa por el capítulo final no deja de crecer. Muy pronto, la pandilla de Hawkins librará su batalla final en el Upside Down, y esta vez será para siempre.

Desde su estreno en 2016, la serie creada por los hermanos Duffer se convirtió en un fenómeno cultural global y en uno de los mayores éxitos de la plataforma. A lo largo de nueve años, Stranger Things no solo consolidó a una generación de actores, sino que también rompió múltiples récords de audiencia.

La cuarta temporada, por ejemplo, se coronó como la serie en inglés más vista en la historia de Netflix, mientras que toda la franquicia ya superó los mil millones de horas reproducidas a nivel mundial. A ese impacto se sumó un hecho reciente que refleja el furor por su desenlace: el estreno del Volumen 1 de la temporada 5 provocó una caída temporal del servicio apenas minutos después de su lanzamiento, evidencia del enorme interés de los fans por conocer el final de la historia.

¿De qué trata Stranger Things 5

Otoño de 1987. Hawkins sigue devastado tras la apertura de múltiples portales. Once ha vuelto a esconderse mientras el gobierno intensifica la búsqueda. Vecna ha desaparecido, pero su amenaza sigue latente. Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, una nueva oscuridad se cierne sobre el grupo, que deberá unirse una última vez para acabar con el terror del Upside Down.

La serie termina convertida en un fenómeno de culto que rompió récords de audiencia y conquistó a millones de fans en todo el mundo.

La serie termina convertida en un fenómeno de culto que rompió récords de audiencia y conquistó a millones de fans en todo el mundo.Fuente: Netflix

¿Cuándo y dónde se estrena el capítulo final de Stranger Things 5

La temporada final llegará en tres partes:

  • Volumen 1: Miércoles 26 de noviembre
  • Volumen 2: Jueves 25 de diciembre
  • Volumen 3 (episodio final): Miércoles 31 de diciembre
Winona Ryder interpreta a Joyce Byers en 'Stranger Things'.

Winona Ryder interpreta a Joyce Byers en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

¿A qué hora se estrena el capítulo final de Stranger Things 5?

Los tres episodios del Volumen 2 llegarán a Netflix de manera simultánea en Latinoamérica. Estos son los horarios:

  • 5:00 p. m. – Costa oeste de EE.UU.
  • 7:00 p. m. – México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
  • 8:00 p. m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá
  • 10:00 p. m. – Argentina, Chile, Uruguay, Brasil
La temporada final de 'Stranger Things' marca el cierre de una historia que ha acompañado a los espectadores durante casi una década.

La temporada final de 'Stranger Things' marca el cierre de una historia que ha acompañado a los espectadores durante casi una década.Fuente: Netflix

¿Quiénes actúan en Stranger Things 5?

El elenco original regresa completo, encabezado por Winona Ryder (Joyce Byers) y David Harbour (Jim Hopper). También vuelven:

  • Millie Bobby Brown como Eleven / Jane
  • Finn Wolfhard como Mike Wheeler
  • Gaten Matarazzo como Dustin Henderson
  • Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair
  • Noah Schnapp como Will Byers
  • Sadie Sink como Max Mayfield
  • Natalia Dyer como Nancy Wheeler
  • Charlie Heaton como Jonathan Byers
  • Joe Keery como Steve Harrington
  • Maya Hawke como Robin Buckley
  • Brett Gelman como Murray Bauman
  • Priah Ferguson como Erica Sinclair
  • Jamie Campbell Bower como Vecna

Completan el reparto: Amybeth McNulty (Vickie), Cara Buono (Karen Wheeler), Sherman Augustus (teniente coronel Sullivan), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Linda Hamilton (Dra. Kay) y Alex Breaux (teniente Robert Akers).

Jamie Campbell Bower interpreta a Vecna en 'Stranger Things'.

Jamie Campbell Bower interpreta a Vecna en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

Fecha de estreno del episodio final y calendario de capítulos

La temporada final de Stranger Things cuenta con ocho episodios. Los primeros cuatro llegaron a Netflix el 26 de noviembre de 2025; los siguientes tres se estrenarán el 25 de diciembre, y el episodio final verá la luz el 31 de diciembre.

Calendario completo de estrenos:

Volumen 1 – 26 de noviembre de 2025

  • Episodio 1: The Crawl / La misión
  • Episodio 2: The Vanishing of… / La desaparición de...
  • Episodio 3: The Turnbow Trap / La trampa de Turnbow
  • Episodio 4: Sorcerer / Hechicero

Volumen 2 – 25 de diciembre de 2025

  • Episodio 5: Shock Jock / Electrochoque
  • Episodio 6: Escape from Camazotz / La huida de Camazotz
  • Episodio 7: The Bridge / El puente

Volumen 3 – 31 de diciembre de 2025

  • Episodio 8: The Rightside Up / Este lado




Los adelantos de 'Stranger Things 5' mostraron imágenes sombrías y tensas que anticipan el desenlace más oscuro de toda la serie.

Los adelantos de 'Stranger Things 5' mostraron imágenes sombrías y tensas que anticipan el desenlace más oscuro de toda la serie.Fuente: Netflix

¿Dónde ver Stranger Things 5 en streaming?

La temporada final de Stranger Things se estrenará exclusivamente en Netflix, donde ya están disponibles los cuatro primeros episodios de esta entrega, además de todas las temporadas anteriores.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.
Entendí esa referencia
Entendí esa referencia
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Stranger Things 5 Stranger Things Netflix Películas y series

RPP TV

En Vivo

Más sobre Streaming

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA