‘Stranger Things 5’: cuándo llega el episodio final que marcará el adiós de la serie de Netflix

Los primeros siete episodios de Stranger Things 5 ya están disponibles en Netflix. Conoce aquí la fecha de estreno del capítulo final y prepárate para la última batalla.

Luego de casi una década, Stranger Things se encamina hacia su despedida definitiva. Netflix ya liberó siete de los ocho episodios de la quinta y última temporada, y la expectativa por el capítulo final no deja de crecer. Muy pronto, la pandilla de Hawkins librará su batalla final en el Upside Down, y esta vez será para siempre.

Desde su estreno en 2016, la serie creada por los hermanos Duffer se convirtió en un fenómeno cultural global y en uno de los mayores éxitos de la plataforma. A lo largo de nueve años, Stranger Things no solo consolidó a una generación de actores, sino que también rompió múltiples récords de audiencia.

La cuarta temporada, por ejemplo, se coronó como la serie en inglés más vista en la historia de Netflix, mientras que toda la franquicia ya superó los mil millones de horas reproducidas a nivel mundial. A ese impacto se sumó un hecho reciente que refleja el furor por su desenlace: el estreno del Volumen 1 de la temporada 5 provocó una caída temporal del servicio apenas minutos después de su lanzamiento, evidencia del enorme interés de los fans por conocer el final de la historia.

¿De qué trata Stranger Things 5?

Otoño de 1987. Hawkins sigue devastado tras la apertura de múltiples portales. Once ha vuelto a esconderse mientras el gobierno intensifica la búsqueda. Vecna ha desaparecido, pero su amenaza sigue latente. Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, una nueva oscuridad se cierne sobre el grupo, que deberá unirse una última vez para acabar con el terror del Upside Down.

La serie termina convertida en un fenómeno de culto que rompió récords de audiencia y conquistó a millones de fans en todo el mundo.Fuente: Netflix

¿Cuándo y dónde se estrena el capítulo final de Stranger Things 5?

La temporada final llegará en tres partes:

Volumen 1: Miércoles 26 de noviembre

Miércoles 26 de noviembre Volumen 2: Jueves 25 de diciembre

Jueves 25 de diciembre Volumen 3 (episodio final): Miércoles 31 de diciembre

Winona Ryder interpreta a Joyce Byers en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

¿A qué hora se estrena el capítulo final de Stranger Things 5?

Los tres episodios del Volumen 2 llegarán a Netflix de manera simultánea en Latinoamérica. Estos son los horarios:

5:00 p. m. – Costa oeste de EE.UU.

– Costa oeste de EE.UU. 7:00 p. m. – México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

– México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 8:00 p. m. – Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

– Perú, Colombia, Ecuador, Panamá 10:00 p. m. – Argentina, Chile, Uruguay, Brasil

La temporada final de 'Stranger Things' marca el cierre de una historia que ha acompañado a los espectadores durante casi una década.Fuente: Netflix

¿Quiénes actúan en Stranger Things 5?

El elenco original regresa completo, encabezado por Winona Ryder (Joyce Byers) y David Harbour (Jim Hopper). También vuelven:

Millie Bobby Brown como Eleven / Jane

como Eleven / Jane Finn Wolfhard como Mike Wheeler

como Mike Wheeler Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

como Dustin Henderson Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

como Lucas Sinclair Noah Schnapp como Will Byers

como Will Byers Sadie Sink como Max Mayfield

como Max Mayfield Natalia Dyer como Nancy Wheeler

como Nancy Wheeler Charlie Heaton como Jonathan Byers

como Jonathan Byers Joe Keery como Steve Harrington

como Steve Harrington Maya Hawke como Robin Buckley

como Robin Buckley Brett Gelman como Murray Bauman

como Murray Bauman Priah Ferguson como Erica Sinclair

como Erica Sinclair Jamie Campbell Bower como Vecna

Completan el reparto: Amybeth McNulty (Vickie), Cara Buono (Karen Wheeler), Sherman Augustus (teniente coronel Sullivan), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Linda Hamilton (Dra. Kay) y Alex Breaux (teniente Robert Akers).

Jamie Campbell Bower interpreta a Vecna en 'Stranger Things'.Fuente: Netflix

Fecha de estreno del episodio final y calendario de capítulos

La temporada final de Stranger Things cuenta con ocho episodios. Los primeros cuatro llegaron a Netflix el 26 de noviembre de 2025; los siguientes tres se estrenarán el 25 de diciembre, y el episodio final verá la luz el 31 de diciembre.

Calendario completo de estrenos: Volumen 1 – 26 de noviembre de 2025 Episodio 1: The Crawl / La misión

Episodio 2: The Vanishing of… / La desaparición de...

Episodio 3: The Turnbow Trap / La trampa de Turnbow

Episodio 4: Sorcerer / Hechicero Volumen 2 – 25 de diciembre de 2025 Episodio 5: Shock Jock / Electrochoque

Episodio 6: Escape from Camazotz / La huida de Camazotz

Episodio 7: The Bridge / El puente Volumen 3 – 31 de diciembre de 2025 Episodio 8: The Rightside Up / Este lado









Los adelantos de 'Stranger Things 5' mostraron imágenes sombrías y tensas que anticipan el desenlace más oscuro de toda la serie.Fuente: Netflix

¿Dónde ver Stranger Things 5 en streaming?

La temporada final de Stranger Things se estrenará exclusivamente en Netflix, donde ya están disponibles los cuatro primeros episodios de esta entrega, además de todas las temporadas anteriores.

