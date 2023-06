'Zoey 102': mira el tráiler oficial y la fecha de estreno de la secuela de la famosa serie

¡Es oficial! Después de que Zoey 101 haya sido uno de los programas de Nickelodeon más exitosos durante cuatro temporadas, ahora tendrá una película y se llamará “Zoey 102”. La plataforma Paramount+ anunció que llegará a su servicio el 27 de julio, pero previo a ello, lanzaron su tráiler oficial que está lleno de nostalgia y momentos cómicos.

Para esta cinta, Jamie Lynn Spears será nuevamente Zoey Brooks. Asimismo, marcará el regreso de los recordados protagonistas como Quinn (Erin Sanders), Logan (Matthew Underwood), Chase (Sean Flynn) y Michael (Christopher Massey), además de Mark (Jack Salvatore) y Stacey (Abby Wilde).

Sin embargo, “Zoey 102” tendrá nuevos personajes y entre ellos se encuentra Todd (Dean Geyer), Kelly (Thomas Lennon), Archer (Owen Thiele) y Lyric (Audrey Whitby).

¿De qué trata ‘Zoey 102’?

La excusa perfecta para que la banda se reúna en “Zoey 102” es la boda de Logan y Quinn. Como es la mejor amiga de Zoey, le pide que sea su dama de honor. “No sé qué haría sin mi mejor amiga allí”, se le escucha decir en el tráiler oficial.

No obstante, Zoey tendrá que reencontrarse con Chase, su expareja, pero como no quiere tratar con él, decide contratar a un actor llamado Todd para que se haga pasar por su novio. “Necesito a alguien que se haga pasar por mi novio en la boda de mi mejor amiga”, dice Brooks.

“Zoey 102” mostrará cómo han cambiado los estudiantes del instituto ahora que han llegado a la adultez. Una de las frases que resume su dilema de esta vida adulta es “Pienso en todas las cosas con las que soñé en el instituto. Y ahora estoy aquí y digo: '¿Es este el sueño?’”, reflexiona.

¿Quién no estará en ‘Zoey 102’?

La secuela no contará con la participación de Alexa Nikolas, quien daba vida a Nicole, pues en el pasado la actriz denunció a Nickelodeon de no haberla protegido de los abusos sexuales de los que también fue víctima en su infancia. “No me protegieron”, se lee en el cartel que escribió frente a las instalaciones del canal.

Como se recuerda, la joven salió de manera repentina de la serie y era porque tenía problemas con el productor, Jack Salvatore Jr., así como con la protagonista y hermana de Britney Spears, Jamie Lynn.

Sin embargo, decidió actuar en contra de Nickelodeon donde aseguró que, durante su infancia, nunca se sintió protegida por el canal. De la misma manera, lo hizo Jennette McCurdy con el lanzamiento de su libro ‘Me alegro de que mi mamá muriera’.

“¿Qué diablos? ¿Nickelodeon me está ofreciendo 300 000 dólares en dinero para que no hable públicamente sobre mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso The Creator? Esta es una red con programas hechos para niños”, escribió la actriz del recordado programa 'iCarly'.