Alerta en EE.UU.: 10 hospitalizados por brote de listeria en California y Nevada

Ante el brote generado por alimentos preparados, se procedió con el retiro masivo de estos productos tras la detección de una contaminación bacteriana.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Según un informe presentado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), al menos 10 personas fueron hospitalizadas por un brote de listeria vinculado a alimentos listos para el consumo en los estados de California y Nevada. De las diez personas agraviadas, dos fueron hospitalizadas en Nevada y ocho en California.

Este brote viene siendo investigado por el FDA en conjunto con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Como medida de seguridad, se procedió al retiro voluntario de más de 80 productos de alimentación de la empresa Fresh & Ready Foods LLC, que cuenta con una sede en San Fernando, California.

El reporte presentado por la FDA, dentro de los productos afectados se encuentran cajas de sándwiches, pastas y refrigerios, todos distribuidos por las marcas Fresh & Ready Foods, Fresh Food to Go, Fresh Take Crave Away y City Point Market respectivamente. Estos alimentos que fueron distribuidos en diferentes estados como Washington, Arizona, Nevada y California, llegando a diferentes establecimientos, contaban con fechas de caducidad entre el 22 de abril y 19 de mayo.

Reapertura de la investigación un año después

Esta investigación tuvo inicio desde 2024, pero para entonces la FDA no reunió pruebas suficientes. No fue hasta abril del 2025 que reabrieron el caso luego de que se reportara casos de listeria detectados en muestras ambientales mediante una inspección rutinaria a las instalaciones de Fresh & Ready Foods LLC. Mediante técnicas de secuenciación del genoma completo, lograron encontrar una cepa de listeria causante de las hospitalizaciones.

La empresa responsable emitió un comunicado en donde aseguran haber tomado medidas correctivas, como el retiro de equipos para así poder garantizar la seguridad de sus consumidores y de igual forma, cumplir con las normativas puestas por la FDA.