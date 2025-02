Deportaciones en USA: Las consecuencias de la Ley de Enemigos Extranjeros que Trump busca restaurar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras asumir como presidente de Estados Unidos, Donald Trump contínúa con "la operación de deportación masiva más grande de la historia", según prometió durante su campaña presidencial. Y para ayudar a que la expulsión de inmigrantes sea amplia, su administración ha puesto los ojos en una ley del siglo XVIII creada en tiempos de guerra: la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act).

"Nuestro gobierno no protege a nuestros ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, pero sí brinda refugio y protección a criminales peligrosos que han ingresado ilegalmente a nuestro país desde todas partes del mundo", dijo Trump en una conferencia de prensa, mientras reslataba la importancia de volver a aplicar esta ley en el país.

Consecuencias de aplicar la ley

En caso Trump decida utilizar la ley de 1798 en lugar de la ley de inmigración existente, la Alien Enemies Act daría al gobierno americano un poder ejecutivo muy amplio y sin restricciones para detener y expulsar a los inmigrantes indocumentados a voluntad. Debido a que esta norma autoriza a los presidentes a agilizar el proceso de deportación, dejando a los no ciudadanos sin posibilidad de recurrir a los tribunales.

Al eliminar el proceso legal y las apelaciones a las que pueden acudir los inmigrantes, se reducirían los tiempos y permitiría deportaciones más rápidas y a gran escala, tal y como prometió Trump. En ese sentido, los especialistas considera que los ciudadanos venezolanos en EE.UU. podrían ser el grupo más vulnerable.

Como la Ley de Enemigos Extranjeros no necesita pruebas que determinen si se pertenece o no a la pandilla, cualquier venezolano podría ser considerado una amenaza y ser objeto de persecución, incluso si no hay una base real para esa acusación.

Cabe señalar que los presidentes que han invocado la ley en el pasado lo hicieron durante conflictos bélicos, como James Madison en la Guerra de 1812 o Woodrow Wilson en la Primera Guerra Mundial y Franklin Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, cuando se usó para internar a 31 000 extranjeros de ascendencia japonesa, alemana e italiana.

Créditos: YouTube | @univisionnoticias