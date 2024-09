Estados Unidos: Trump dejará sin seguro médico a 4 millones de latinos, según la campaña de Harris

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La campaña de Kamala Harris, publicó este lunes 30 de septiembre un reporte en el que asegura que más de 4 millones de latinos se quedarán sin seguro médico si Donald Trump regresa a la presidencia de Estados Unidos.

El reporte, adelantado a EFE, analiza el impacto que tendrían las propuestas de Trump en la salud de los latinos. Aunque el expresidente no ha detallado un plan concreto, durante su mandato intentó en repetidas ocasiones derogar la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama, que amplió significativamente el acceso a la atención médica.

USA: Seguro médico de latinos en riesgo

Según el documento, si Trump regresa a la Casa Blanca las aseguradoras podrían incrementar sus precios e incluso denegar cobertura a pacientes con enfermedades preexistentes, como ocurría antes de la reforma de Obama. Esto supondría que el 20% de los latinos perderían su cobertura.



Además, los precios de los medicamentos aumentarían debido a que Trump ha propuesto aranceles del 20% a todos los productos importados, incluidos los fármacos. Esta medida podría afectar de manera desproporcionada a los hispanos, que ya se ven obligados a racionar sus medicinas por motivos económicos, según el informe.



Una de las medidas aprobadas por el gobierno de Joe Biden también podría peligrar: el límite de U$D 35 mensuales para la insulina que pagan los beneficiarios de Medicare, un programa sanitario para mayores de 65 años.



La comunidad latina se ve especialmente afectada por la diabetes, con una incidencia notablemente superior a la media nacional, ya que los hispanos tienen un 70% más de probabilidades de ser diagnosticados con esta enfermedad y 1,3 veces más posibilidades de fallecer a causa de ella, según datos del Departamento de Salud.



Otro asunto clave en materia sanitaria es el derecho al aborto, restringido o prohibido en múltiples estados después de que el Tribunal Supremo acabara en junio de 2022 con el fallo Roe vs. Wade, que había protegido el acceso al aborto a nivel federal durante medio siglo.



Según el grupo no partidista National Partnership for Women & Families, más de 6,7 millones de latinas en edad reproductiva -el 43% de las hispanas entre 15 y 49 años- residen actualmente en estados que han impuesto restricciones al aborto