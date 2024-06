Estas son las medidas antiinmigrantes que ha prometido Donald Trump si vuelve a la presidencia de EE.UU.

Durante su campaña electoral, el candidato republicano ha señalado en reiteradas oportunidades que aplicará duras medidas para frenar la inmigración al país, si resulta elegido como presidente.

Recientemente se conoció que Donald Trump y Joe Biden, candidatos a la presidencia en Estados Unidos, tendrán su primer debate el próximo 27 de junio, previo a las elecciones de noviembre. Uno de los temas que será abordado durante este encuentro es la inmigración a través de la frontera de EE.UU. y México.

Cabe precisar que durante su mandato, Donald Trump implementó varias medidas y políticas antiinmigrantes. Y en su actual campaña electoral, ha señalado en múltiples oportunidades que si regresa a la presidencia, endurecerá el ingreso de inmigrantes al país norteamericano.

EE.UU.: ¿qué medidas antiinmigrantes aplicaría Donald Trump si vuelve a la presidencia?

De acuerdo a un análisis de The New York Times, Donald Trump buscaría remodelar profundamente la política migratoria estadounidense, si llega a ser reelegido como presidente.

Una de las principales estrategias de Trump sería llevar a cabo deportaciones masivas. Stephen Miller, principal asesor de inmigración del candidato republicano, declaró al medio citado que el objetivo es multiplicar por diez el número de deportaciones, lo que sería más de 1 millón por año.

Asimismo, planea aumentar el número de agentes dedicados a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ello implicaría reasignar agentes federales y de la Guardia Nacional al control de inmigración, así como permitir el uso de tropas federales para detener a los inmigrantes.

Por otra parte, Trump plantearía construir campos de detención, donde los inmigrantes esperarían mientras se resuelven sus casos de deportación. Además, el magnate habría pensado en la posibilidad de prohibir la entrada a Estados Unidos de personas de determinados países. Esto podría manifestarse en la suspensión del programa de refugiados y la reimplementación de la prohibición a visitantes de países mayoritariamente musulmanes.

Finalmente, The New York Times señaló que Donald Trump podría intentar implementar una política para poner fin a la "ciudadanía por nacimiento". Es decir, que los niños nacidos en EE.UU. de padres indocumentados no tengan derecho a la ciudadanía de forma automática. Si ello ocurriera, muchos niños se quedarían sin documentos esenciales, como tarjetas de seguro social y pasaportes.