El útimo aviso del IRS para que personas de Texas y California reclamen casi U$D 1 000 de reembolso

Casi 200 mil personas que viven en los estados de Texas y California podrían recibir una importante suma de dinero. Conoce exactamente de qué se trata.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió un recordatorio a más de un millón de personas que no presentaron declaraciones de impuestos para el año tributario 2020, destacando que podrían ser elegibles para un reembolso si presentan antes del 17 de mayo.

Según el IRS, se estima que más de mil millones de dólares en reembolsos aún no reclamados están disponibles debido a la falta de presentación de declaraciones de impuestos de 2020.

En California, más de 88 mil personas podrían acceder a un reembolso promedio de 835 dólares, mientras que en Texas, más de 93 mil personas podrían recibir un promedio de 960 dólares en reembolsos.

¿Hay multas por no presentar la declaración de impuestos cuando se espera un reembolso?

No, no hay multas por no presentar impuestos si se espera un reembolso. Sin embargo, el IRS insta a los contribuyentes a presentar sus declaraciones dentro de los tres años posteriores a la fecha de vencimiento para ser elegibles.

El estatuto de reembolso generalmente impide la emisión de un cheque de reembolso después del período de tres años, aplicando los créditos a otros años tributarios que estén pagados de menos.

El plazo para presentar declaraciones de impuestos de 2020 y reclamar reembolsos se extendió hasta el 17 de mayo de 2024 debido a la pandemia de COVID-19, proporcionando a los contribuyentes más tiempo para cumplir con los requisitos. El IRS emitió orientación legal para estas reclamaciones antes de la fecha límite pospuesta.