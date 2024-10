Elecciones en EE.UU.: Los pueblos indígenas siguen enfrentando barreras para votar pese a avances

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace un siglo, el Congreso otorgó la ciudadanía a los nativos americanos con el Indian Citizenship Act de 1924, permitiéndoles votar en las elecciones de Estados Unidos. Sin embargo, un nuevo informe del Comité de Administración de la Cámara revela que el acceso al voto sigue siendo limitado para muchas comunidades indígenas, debido a una serie de obstáculos logísticos y legales que dificultan su participación electoral.

Uno de los principales problemas identificados en el informe "Voting for Native Peoples: Barriers and Policy Solutions" es la ubicación remota de los centros de votación en las tierras tribales. En áreas rurales como la Nación Navajo, que abarca partes de Arizona, Nuevo México y Utah, algunos votantes deben viajar casi 100 millas para llegar a un centro de votación, lo que resulta prohibitivo no solo en términos de tiempo, sino también de costos, dado que muchos indígenas de USA viven en condiciones de pobreza

Además, el informe destaca que la falta de direcciones residenciales estandarizadas y el mal servicio postal complican aún más el voto por correo, una opción popular en otras comunidades. En algunos casos, los gobiernos estatales no aceptan identificaciones tribales para votar, lo que se suma a las barreras que enfrentan los nativos americanos para ejercer este derecho.

Aunque se han propuesto leyes para mejorar la situación, como agregar más centros de votación y ampliar el acceso a la votación anticipada, estas iniciativas han enfrentado resistencia política. Esto ha dejado a muchas comunidades nativas sin los recursos necesarios para votar de manera efectiva, manteniendo una promesa incumplida desde 1924.

