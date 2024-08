Estados Unidos: ¿Cómo transmitir la ciudadanía americana a tu hijo que nació fuera del país?

Si eres ciudadano americano y tu hijo nació fuera de Estados Unidos, es crucial que solicites el Reporte Consular de Nacimiento en el Exterior. Aquí te explicamos cómo tramitarlo.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hoy en día, miles de bebés, hijos(as) de ciudadanos americanos que residen o viajan en el extranjero, nacen fuera de Estados Unidos. Prueba de ello es que, en 2022, se emitieron aproximadamente 80 000 Reportes Consulares de Nacimiento en el Exterior (CRBA, por sus siglas en inglés), que documentan a los(a) hijos(as) de estadounidenses nacidos(as) en el exterior.

Cabe recordar que este es un requisito clave para que el o menor pueda acceder a la ciudadanía americana.

Pasos para que tu hijo nacido fuera de EE.UU. acceda a la ciudadanía americana

Informar sobre le nacimiento de su hijo(a) lo antes posible a la Embajada de Estados Unidos más cercana.



más cercana. En la embajada o consultado, solicitar que se emita un pasaporte o un Reporte Consular de Nacimiento en el Exterior , ya que esta será la prueba de la ciudadanía americana de su hijo(a). Para ello, el o la menor deberá ser menor de 18 años.

, ya que esta será la prueba de la ciudadanía americana de su hijo(a). Para ello, el o la menor deberá ser menor de 18 años. Fianalmente, el consulado o la embajada le entregará una copia original del CRBA.

¿Cómo solicitar el Reporte Consular de Nacimiento en el Exterior (CRBA)?

Solicitar el Reporte Consular de Nacimiento en el Exterior es muy sencillo, ya que primero debes ir a la página web oficial de la Embajada de Estados Unidos en el país donde nació tu hijo(a), para obtener mayor información. AQUÍ puedes ubicarlo en tiempo real.

Para iniciar el trámite, ve a MyTravelGov. En caso no puedas presentar la solicitud en línea, debes completar el formulario DS-2029.

Cabe recordar que si uno de los padres no es ciudadano estadounidense o si este mismo no está presente, deberá rellenar el formulario DS-5507. El padre que no está presente tendrá que indicar los períodos de tiempo que permaneció en Estados Unidos.

En caso la niña o niño haya nacido fuera del matrimonio y el padre(madre) sea ciudadano(a) americano(a), deberá completar el mismo formulario, pero tendrá que firmarlo ante la embajada americana o un funcionario encargado de registrar nacimientos o prestar juramentos.

Fuente: Youtube | Embajada de los Estados Unidos en Rep. Dom.