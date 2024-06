Elecciones USA 2024: las propuestas de Biden y Trump para mejorar la economía del país

Las posiciones de Joe Biden y Donald Trump en el ámbito económico, de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, también son muy opuestas. Revisa sus propuestas en esta nota.

El primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump, que se llevará a cabo este jueves 27 de junio de 2024 en Atlanta (Georgia), promete ser un evento crucial en Estados Unidos, ya que marcará el inicio en la definición del electorado por su candidato favorito.

Asimismo, será un encuentro en donde ambos candidatos ofrecerán sus puntos de vista, que suelen ser muy opuestos, respecto a temas de gran importancia para los ciudadanos estadounidenses, como el manejo de la economía.

A continuación, revisa algunos puntos clave y temas en materia económica que Biden y Trump han señalado hasta el momento durante sus campañas, y probablemente se discutan durante el debate.

Los planes económicos de Biden si continúa en la Casa Blanca

Joe Biden asumió la presidencia en 2021, enfocándose en la recuperación económica y el bienestar social, luego de los estragos causados por la pandemia de Covid-19. Su plan de rescate ha sido uno de los pilares de su administración.

A través de esta iniciativa ha proporcionado alivio económico a millones de familias, entre ellas de la comunidad hispana, sobre todo con la expansión del crédito tributario por hijos. Por otra parte, ha invertido en programas de educación, ayuda a escuelas y becas que han favorecido a los jóvenes latinos, de acuerdo a un análisis de CNN. Y si continúa como mandatario, seguirá impulsando estas acciones.

Sin embargo, a pesar de que Estados Unidos mantiene una buena salud económica general, la inflación y el alto costo de la vivienda han provocado críticas y descontento a su gobierno. Finalmente, Joe Biden ha propuesto un plan para subir impuestos a los más ricos, si es reelegido en las elecciones de noviembre.

Aranceles a las importaciones si gana Donald Trump

Aunque la economía estadounidense se ha mantenido estable durante el mandato de Joe Biden, Donald Trump es consciente de que la población no lo percibe así, ya que una encuesta de mayo de The New York Times de marzo mostró que el 74% cree que la economía es regular o mala.

Es por ello que durante su campaña presidencial, Trump ha propuesto aranceles de más del 10% sobre todas las importaciones. Con estos ingresos espera financiar una amplia reducción de impuestos para la clase media, la clase alta, la clase baja y la clase empresarial.

Por otra parte, el ex presidente planea revocar la cláusula de "nación más favorecida" concedida a China para desarrollar el comercio bilateral. Y asegura que acabará con la inflación "deteniendo la invasión de inmigrantes".

Argumenta, sin pruebas, que su plan de deportaciones masivas "reduciría rápidamente el costo de la vivienda". Finalmente, Trump ha señalado que si regresa a la Casa Blanca mantendrá las exenciones de impuestos a los más ricos y las ampliará a quienes ganen más de U$D 400 mil al año.