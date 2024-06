Elecciones USA 2024: estas son las propuestas de Biden y Trump en inmigración

El jueves 27 de junio, Joe Biden y Donald Trump tendrán su primer debate de cara a los comicios presidenciales en Estados Unidos. Revisa aquí sus propuestas en inmigración, uno de los temas más cruciales en esta campaña electoral.

La cadena CNN transmitirá este jueves 27 de junio el primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. Se trata del primer encuentro entre ambos candidatos, que puede ir definiendo el voto del electorado en los comicios presidenciales en Estados Unidos del próximo 5 de noviembre.

El debate se realizará sin público en los estudios de CNN en Atlanta (Georgia), a partir de las 9:00 p.m. (hora del Este), y durará 90 minutos. Respecto a los temas que se abordarán, uno de los más esperados son las propuestas sobre inmigración que plantearán tanto Biden como Trump.

Mientras que Donald Trump ha acusado a los inmigrantes de "envenenar la sangre" de Estados Unidos; Joe Biden haría lo posible para desmarcarse de su rival republicano, señaló un análisis de la Agence France-Presse (AFP). Ambos tendrán muy presente que, según las encuestas, gran parte del electorado está preocupado por la seguridad en la frontera con México y la afluencia de inmigrantes.

El problema de la inmigración, según Donald Trump

La posición antiinmigrante de Donald Trump ha ido en aumento a medida que se acerca la fecha de los comicios. Cabe precisar que durante su mandato, entre 2017 y 2021, aplicó una política de "tolerancia cero".

Ahora Trump sigue siendo partidario de la mano dura y promete tomar medidas extremas, como cerrar la frontera con México, reanudar la construcción del muro y hacer deportaciones masivas. "Será la deportación más grande en la historia de nuestro país", repite una y otra vez.

Asimismo, en sus mítines Trump afirma que los inmigrantes "envenenan la sangre del país", declaración que le ha valido comparaciones con Adolf Hitler. Los acusa de ser delincuentes, basándose en que algunos inmigrantes son sospechosos de haber cometido crímenes.

Sin embargo, recientemente sorprendió con una propuesta de otorgar permisos de residencia permanente a los extranjeros que se gradúen en las universidades estadounidenses.

¿Continuará con su posición a favor de los inmigrantes? Las propuestas de Joe Biden

"No demonizaré a los inmigrantes", "No separaré a las familias", afirma el demócrata de 81 años, quien asegura que él no hace "politiqueo" con el tema migratorio. Durante su mandato, Joe Biden buscó impulsar una política migratoria "más humana" y una vía hacia la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, pero tropezó con la oposición de los conservadores en el Congreso. Su propuesta nunca se votó.

“Ahora se encuentra entre la espada y la pared: por un lado satisfacer al ala más a la izquierda del Partido Demócrata y por otro frenar la entrada de inmigrantes”, señala AFP. Por ello es que en los últimos meses ha impulsado medidas para frenar la inmigración, y otras para legalizar la situación de millones de inmigrantes en Estados Unidos.

Biden firmó un decreto que restringe la entrada de inmigrantes por la frontera con México cuando haya más de 2 500 cruces irregulares en el promedio de siete días, y endureció los estándares para solicitar asilo. Pero también ha simplificado el proceso para que los inmigrantes casados con estadounidenses puedan obtener la Green Card sin tener que salir del país para solicitarla.

Además, afirmó que acelerará la concesión de visas a los graduados en centros de educación superior estadounidenses, siempre y cuando "hayan recibido una oferta de trabajo altamente cualificada". La medida beneficiará a quienes forman parte del programa federal DACA, también conocidos como dreamers.