Texas demanda al gobierno de Joe Biden por no verificar la ciudadanía de 450 mil votantes "no elegibles"

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha presentado una demanda contra la administración Biden-Harris, acusando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a su secretario, Alejandro Mayorkas, de no proporcionar información necesaria para verificar la ciudadanía de más de 450 mil votantes en Texas que "podrían no ser elegibles para votar."

Paxton argumenta que el estado de Texas no tiene acceso a los identificadores de inmigración emitidos por el DHS, necesarios para confirmar la ciudadanía a través del programa SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements), gestionado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Según la demanda, este programa no es suficiente por sí solo para verificar el estatus migratorio, ya que requiere información que no está disponible en el sistema de registro de votantes de Texas.

¿Por qué es insuficiente el programa SAVE?

El sistema SAVE es utilizado por los estados para verificar el estatus migratorio de personas en trámites legales. Sin embargo, Paxton señala que "este método no permite al estado de Texas verificar a los votantes que no han utilizado una licencia de conducir o una tarjeta de identificación de Texas", ya que estos documentos contienen los identificadores requeridos por el DHS. De los 450 mil votantes que Texas no ha podido verificar, muchos no han proporcionado esta documentación, lo que plantea dudas sobre su elegibilidad.

El fiscal también acusa al DHS de no cumplir con las solicitudes de información necesarias para verificar la ciudadanía de estos votantes, lo que viola, según la demanda, las obligaciones federales de la agencia. Además, el Uscis cobra una tarifa por cada verificación realizada en el sistema SAVE, y Paxton advierte que estos costos aumentarán significativamente en los próximos tres años.

¿Qué implica la demanda de Texas contra la administración Biden-Harris?

Paxton y la secretaria de Estado de Texas, Jane Nelson, han solicitado al DHS y al Uscis que proporcionen una alternativa viable para verificar la ciudadanía de los votantes que no tienen identificadores emitidos por el DHS. La negativa del gobierno federal a ofrecer una solución alternativa ha sido un punto de conflicto entre Texas y la administración Biden-Harris. Según la demanda, la ley federal prohíbe que los estados exijan pruebas de ciudadanía para votar en elecciones federales, lo que, según Paxton, crea oportunidades para que no ciudadanos se registren ilegalmente.

El DHS ha respondido que continúa cooperando con Texas a través de canales oficiales, pero no ha comentado sobre la demanda, citando políticas que les impiden hacer declaraciones sobre litigios pendientes.

