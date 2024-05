Estados Unidos: ¿Te suspendieron los beneficios del Seguro Social? Estas podrían ser las razones

Alcanzar la plena edad de jubilación : Al llegar a los 66-67 años, los beneficios de SSDI se convierten en beneficios por jubilación, ya que no puedes recibir ambos al mismo tiempo.

Mejoría médica : Si tu condición médica mejora, tus beneficios podrían ser suspendidos, incluso si no has regresado al trabajo.

Cometer fraude : Mentir, declarar ingresos falsos o no revelar trabajo por cuenta propia es considerado fraude y resulta en la suspensión inmediata de los beneficios.

No responder: Faltar a una revisión, no responder a las solicitudes de la SSA o no recoger los cheques puede resultar en la suspensión de los beneficios.