Acudirá a Trump: Veterano busca que el nuevo presidente de USA revise su caso de ciudadanía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El caso de Paul Canton una vez más volvió a generar notoriedad en las últimas semanas en Estados Unidos. El veterano de guerra lleva cinco años intentando obtener la ciudadanía americana después de haber servido honorablemente al país.

Esta vez, Canton ha declarado que cree que su lucha podría depender del presidente electo Donald Trump. “Tengo esperanza con la nueva administración de que escuchen mis súplicas para legalizar mi estatus”, dijo recientemente a Fox News. “Espero que con un cambio, tal vez obtengamos personas diferentes evaluando el caso y logremos un resultado positivo”, agregó.

La lucha de Paul Canton para obtener la ciudadanía americana

Canton se unió a la Marina de Guerra de USA a principios de la década de 1990 con la promesa de que recibiría la ciudadanía tras su alta honorable. Sin embargo, casi 30 años después, al renovar su licencia de conducir en Florida, descubrió que no estaba en el país legalmente.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) ha rechazado repetidamente su solicitud, argumentando que no calificó como veterano extranjero elegible, ya que su servicio activo comenzó después del periodo de hostilidades de la Guerra del Golfo.

A pesar de llevar su caso a la corte federal, un juez determinó que los tribunales no tienen jurisdicción sobre la elegibilidad de ciudadanía. Aunque la representante Kathy Castor, D-Fla., expresó indignación por la situación de Canton, aún no ha ofrecido soluciones.

Video: YouTube | WPTV News - FL Palm Beaches and Treasure Coast

Acudir al presidente Trump como una última opción

Canton también ha enviado cartas manuscritas al presidente Joe Biden, pero no ha recibido respuesta. Es por ello que Canton espera que el nuevo jefe de estado pueda darle un nuevo comienzo a su caso de ciudadanía.

Fox News le preguntó si se sentía preocupado por la promesa de Trump de deportar a millones de inmigrantes indocumentados y cómo podría afectarlo. Él señaló lo siguiente: “No, porque soy un veterano de guerra, serví a este país, me alisté legalmente y obtuve una baja honorable”, respondió Canton. “Solo estoy pidiendo lo que ya me he ganado”, agregó.

Y manifestó que técnicamente se le considera apátrida. “No tengo a dónde ir, siendo apátrida. ¿A dónde podrían enviarme? Toda mi familia está aquí, mis dos hijos y mi hijastro”, dijo. “No creo que la administración sea tan insensible como para separar a un veterano de guerra de sus familiares. Todo se reduce a que alguien con el poder adecuado revise los documentos y diga: ‘sí, está bien’”.