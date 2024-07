Latina muestra un video de cómo es cruzar la frontera de EE.UU. con compras y todo termina mal

Una tiktoker mexicana compartió su experiencia cruzando la frontera de Estados Unidos a México con su auto repleto de compras, generando gran interés y comentarios en redes sociales.

Miles de personas viajan a Estados Unidos no solo para disfrutar de sus atractivos, sino para aprovechar los múltiples outlets disponibles. La tiktoker @karenvillagomez5 mostró uno de los momentos más estresantes al cruzar la frontera terrestre con su auto lleno de compras. En su video de solo veinte segundos, se le ve esperando en la frontera entre Estados Unidos y México, específicamente en el puente internacional Pharr, Reynosa, en el estado de Tamaulipas.

Las consecuencias de no declarar mercancía

El video, que acumuló más de 200 comentarios, reveló las preocupaciones comunes de muchos mexicanos al pasar por la aduana. Karen mostró cómo esperaba que el sistema registrara su auto y decidiera si tenía libre paso o necesitaba detenerse para una revisión.

Muchos usuarios comentaron sobre las multas que han enfrentado por no declarar mercancía. Una usuaria compartió: "A mí me multaron con $6.000 pesos mexicanos desde ahí mejor declaro o me llevo hasta a mi vecina y mis hijos para no declarar".

Conocer las reglas de aduana es esencial

El gobierno de México permite ingresar al país con hasta U$D 300 de mercancía sin pagar impuestos, cifra que se eleva a U$D 500 durante la temporada vacacional.

Este límite es por persona, lo que significa que si viajan más adultos en el auto, la cantidad de mercancía permitida también aumenta.

Sin embargo, muchos desconocen o no siguen estas reglas, lo que puede llevar a multas significativas.

Crédito video: TikTok | karenvillagomez5

El impacto en redes sociales

El video de Karen generó gran interés y discusión en TikTok, donde muchos compartieron sus propias experiencias y consejos para evitar problemas en la aduana.

La situación resalta la importancia de estar bien informado sobre las regulaciones aduaneras para evitar multas y contratiempos al cruzar la frontera.

La experiencia de Karen Villagómez sirve como recordatorio para todos aquellos que planean hacer compras en Estados Unidos y cruzar la frontera de regreso a México.

Conocer y seguir las reglas de aduana puede evitar sorpresas desagradables y multas elevadas, asegurando un cruce fronterizo más tranquilo y sin problemas.