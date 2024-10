‘Parole in Place': ¿Cuál es la situación actual del programa de inmigración en USA?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El programa "Manteniendo a las Familias Unidas" empezó a aceptar solicitudes el pasado 19 de agosto en USA. Se convirtió en una novedosa alternativa para que inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses tengan la posibilidad de obtener la residencia. Sin embargo, a las pocas semanas fue suspendido debido a una orden judicial y hasta ahora no se sabe qué ocurrirá con la iniciativa.

A ello se suma que recientemente, 14 senadores republicanos han presentado una legislación para bloquear una disposición clave del programa, dificultando más que pueda reanudarse antes de las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

Parole in Place 2024: Continúan los obstáculos hacia el programa

Los senadores John Cornyn y Ted Cruz están entre los republicanos que presentaron el Visa Integrity Preservation Act of 2024. Esta ley exigiría a los no ciudadanos que ingresaron ilegalmente a EE.UU. o que se quedaron más de seis meses después de que su visa expirara, que abandonen el país para solicitar la residencia.

En junio, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva que anunciaba el programa Keeping Families Together, también conocido como Parole in Place, que permite a ciertos no ciudadanos solicitar la ciudadanía desde dentro de EE.UU. sin tener que salir del país. Para calificar, deben haber estado en el país durante al menos una década antes del 17 de junio, estar casados con un ciudadano estadounidense o ser hijastros de uno, y no representar una amenaza nacional ni tener antecedentes penales.

Sin embargo, el grupo de senadores republicanos afirmó que la orden ejecutiva crea un "vacío legal" que fomenta la inmigración ilegal. Su proyecto de ley requeriría que los indocumentados en el país se presenten a una entrevista en persona con un oficial consular, según el texto de la legislación.

Situación actual de Parole in Place

En septiembre, un juez federal suspendió temporalmente el programa, lo que generó críticas y preocupaciones entre decenas de grupos de defensa de migrantes y familias que lo apoyan.

Las solicitudes para el programa se abrieron brevemente el 19 de agosto, pero fueron detenidas tras el fallo del juez que prohibió al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) emitir cualquier autorización de Parole.

El 11 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. mantuvo la suspensión del programa mientras se espera una decisión completa del tribunal.

Uscis informó en su sitio web que las solicitudes de Parole aprobadas antes del 26 de agosto a las 6:46 p.m. ET no se vieron afectadas por las recientes órdenes judiciales.