"Soñé tanto con este día": Mexicana rompe en llanto al recibir la Green Card y enternece las redes

Majo Mejía de Acosta, una joven mexicana residente en Arizona, conmueve a miles de personas en las redes sociales al compartir el emotivo momento en que recibió su Green Card, tras ocho años de lucha y perseverancia en Estados Unidos.

Majo Mejía de Acosta, una joven mexicana que llegó a Estados Unidos hace ocho años, ha conmovido a miles de personas con un emotivo video en el que muestra el momento exacto en que recibió su tarjeta de residencia permanente, también conocida como Green Card.

En el clip, compartido en sus redes sociales, Mejía revisa su correspondencia y descubre la carta del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que le otorga la legalización de su estancia en el país. "Soñé y soñé tanto con este día. Gracias, Dios", escribió la emocionada joven en su publicación.

Público empático

El video rápidamente se popularizó, acumulando 2,7 millones de reproducciones en TikTok y casi 700 mil en Instagram. No solo la emoción de Mejía al recibir su Green Card cautivó a la audiencia, sino también el interés de sus seguidores por conocer el proceso para obtener este preciado documento. Mejía, quien agradeció a su esposo Eddie Acosta por su apoyo en la descripción del video, reflejó la esperanza y perseverancia de muchos inmigrantes en busca de una vida mejor en Estados Unidos.

Las reacciones de los seguidores de Mejía no se hicieron esperar. Los comentarios reflejan la alegría compartida y la empatía hacia su logro. “No puedo evitar llorar por alguien que no conozco. Este tipo de videos me hacen muy feliz”, escribió un usuario. Otro comentó: “Qué sentimiento más hermoso, yo fui indocumentada por muchos años y el día que por fin me aceptaron mi residencia fue el mejor día de mi vida”. Estas respuestas subrayan la profunda conexión que Mejía ha establecido con su audiencia, muchos de los cuales comparten experiencias similares.

Recompensa del destino

La historia de Mejía no solo emociona sino que también inspira. Su viaje como inmigrante, documentado a través de sus redes sociales, abre una conversación importante sobre los desafíos y las alegrías de los procesos migratorios. Unas semanas antes de recibir su Green Card, Mejía celebraba con sus seguidores la obtención de su permiso de trabajo, otro paso crucial en su camino hacia la estabilidad en Estados Unidos. “Sigo sin creerlo ¡Celebremos juntas!”, expresó en un video anterior.

Originaria de México y residente en Arizona, Mejía ha construido una nueva vida desde que llegó al país como estudiante. A través de sus redes sociales, comparte su día a día, incluyendo contenidos de estilo de vida y fitness, así como sus experiencias como inmigrante. Su historia es un recordatorio poderoso de que, con paciencia y perseverancia, los sueños pueden hacerse realidad, inspirando a otros a no perder la esperanza en sus propios viajes.