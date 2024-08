Estados Unidos amplía los tipos de visa para tramitar en Cuba: Revisa aquí la lista actualizada

La embajada de Estados Unidos en Cuba anunció que retomará la expedición de visas de no inmigrante en la isla. Sin embargo, las de tipo B-1 y B-2 aún no estarán disponibles.

Estados Unidos ampliará a partir del próximo lunes 19 de agosto los tipos de visa que tramita en La Habana, aunque este cambio no incluye las de no migrante por negocios (B-1) y turismo (B-2), que llevan años sin formalizarse en su consulado en Cuba.

La embajada de Estados Unidos en la isla anunció el miércoles 14 de agosto la decisión, un paso gradual más en la recuperación de sus servicios consulares en Cuba, que fueron reducidos al mínimo de forma indefinida desde 2017 a raíz del supuesto "síndrome de La Habana".

El "síndrome de La Habana" se refiere a un conjunto de síntomas inexplicables, como dolores de cabeza y mareos, experimentados por diplomáticos estadounidenses en La Habana desde 2016. Se especuló que pudo estar relacionado con ataques sónicos o microondas, pero su causa sigue siendo desconocida.

Visas americanas disponibles en Cuba

Los visados que a partir del 19 de agosto se podrán tramitar en el consulado estadounidense en Cuba son:

Trabajadores temporales o aprendices (H)

Visitantes de intercambio (J)

Transferencias dentro de una misma empresa (L)

Trabajadores con habilidades o logros extraordinarios (O)

También podrán solicitarse con esta reforma los visados para atletas, artistas y animadores (P), los de participantes en programas de intercambio cultural internacional (Q) y los de miembros de una denominación religiosa que realizan trabajos religiosos (R).



La embajada no explicó en el comunicado los motivos por los que ahora retoma la expedición de estos tipos de visa, pero no las de no migrante, los que tendrían más demanda y los que los cubanos tienen que solicitar en el extranjero, principalmente en Guyana.



No obstante, la legación ha reiterado en los últimos meses que esta reapertura gradual de sus servicios consulares se debe meramente a cuestiones administrativas y logísticas, tanto de la designación y desplazamiento de personal como de su instalación efectiva en Cuba.

