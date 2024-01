Estados Unidos: ¿cuáles son los requisitos para abrir una cuenta de banco si soy extranjero?

Si eres extranjero y buscas abrir una cuenta de banco en Estados Unidos, es necesario saber cuáles son los requisitos para poder realizar el trámite.

En Estados Unidos, abrir una cuenta de banco puede resultar un trámite muy sencillo, brindando la documentación y datos requeridos. Sin embargo, para los no ciudadanos americanos, el proceso puede ser más complicado.

¿Pueden los extranjeros abrir una cuenta de banco en USA?

La respuesta corta es sí, pero deberán cumplir con algunos requisitos extras para poder hacerlo debido a ciertas regulaciones federales. A continuación, te contamos cuáles son los requisitos que deben cumplir los extranjeros para sacar una cuenta de banco en Estados Unidos.

Los diferentes requisitos para extranjeros residente y no residentes

Según el gobierno de Estados Unidos, las personas extranjeras que quieran abrir cuentas bancarias en la Unión Americana se dividen en dos grupos: extranjeros residentes y no residentes, y para cada uno aplican reglas diferentes.

En el caso de los no residentes, los bancos y las cooperativas de crédito suelen seguir pautas más estrictas al verificar la identidad de un solicitante, ya sea un estudiante internacional, propietario de un negocio o titular de una visa H1-B.

Por otro lado, para quienes tienen un estatus de residente permanente legal, los que tienen una Green Card, los requisitos suelen ser parecidos a los de un ciudadano estadounidense, solo que deben comprobar su estatus migratorio.

Requisitos para abrir una cuenta de banco si eres extranjero

En primer lugar, se debe mencionar que las reglas y requisitos para abrir una cuenta varían por entidad financiera. Mientras que algunas no tienen restricciones para que alguien no estadounidense haga el trámite, otras no realizan la apertura de cuenta para personas no residentes o inmigrantes indocumentados; asimismo, otros solo aceptan a extranjeros de ciertos países. Es por eso que se debe revisar los requisitos específicos del banco en que desea abrir la cuenta.

Al no ser ciudadano americano, deberá comprobar su residencia en el país. Para eso deberá presentar ciertos papeles como documento de identiad con su respectiva fotografía, factura de servicios públicos actual o contrato de alquiler, los cuales deben estar su dirección física en Estados Unidos.

El principal documento a presentar ante la entidad financiera es el pasaporte. En el caso de no contar con eso, podrá mostrar una licencia de conducir extranjera o americana, identificación de estudiante/empleador, alguna otra tarjeta de crédito o débito importante con el logotipo de Visa o Mastercard, tarjeta de crédito minorista importante de una empresa reconocida a nivel nacional o Cédula de Diplomático del Departamento de Estado.