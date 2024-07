Estados Unidos: Conoce tres empresas de comida que contratan inmigrantes y patrocinan la ‘Green Card’

La Green Card por patrocinio en Estados Unidos permite a las empresas contratar trabajadores extranjeros, y que los inmigrantes puedan vivir legalmente en el país.

A través del portal My Visa Jobs se conoció cuáles son las empresas de Estados Unidos que patrocinan a empleados inmigrantes en el proceso para solicitar la residencia permanente en el país norteamericano.

Ello implica que los empleadores pidan la Green Card en nombre del empleado, demostrando que su habilidad o conocimientos específicos son difíciles de encontrar en el mercado laboral local. O también de que no existe el personal suficiente en EE.UU. para cubrir dichos puestos.

Green Card a través de empresas de comida

My Visa Jobs señaló que en los últimos años, tres grandes compañías del rubro de las industrias alimentarias enviaron casi 500 certificaciones laborales (LC, por sus siglas en inglés) para que los inmigrantes puedan acceder a la residencia permanente. No obstante, el portal aclaró que no es un indicativo de que formalmente el proceso haya culminado, ya que el trámite para obtener la Green Card a través de esta modalidad puede demorar bastante tiempo. En ese sentido, las empresas de comida que han patrocinado el documento migratorio son:

1. Mac Pizza Management, Inc.

La compañía posee y opera 100 tiendas Domino’s Pizza en el sureste de Texas y sus alrededores. Patrocinaron la residencia permanente para los puestos de representantes de atención al cliente, por un sueldo anual de U$D 19 092, en locales de Houston, Austin, Killeen y Beaumont.

2. Shrimp Basket Restaurants

La cadena de restaurantes de camarones tiene sedes en Florida, Alabama y Mississippi. Los trabajos en los que patrocinó la Green Card fue para los cargos de preparación de comida y lavaplatos. El salario anual era de U$D 22 880.

3. Acg Bbq

Esta empresa tiene a su cargo a los restaurantes de comida a la barbacoa Sonny’s. Patrocinaron la residencia permanente para distintos puestos de trabajo, como mozos, anfitriones, lavaplatos y cocineros.

Y las solicitudes se presentaron en ciudades como Tallahassee, Pensacola y Marianna, en Florida; Albany y Thomasville, en Georgia; pero mayormente en el estado de Kentucky, en Bowling Green, Lexington, Frankfort y Corbin. Los salarios anuales en promedio eran de U$D 20 068.