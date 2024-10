Parole humanitario en USA: ¿Qué pasa si mi permiso vencerá pronto y mi 'Green Card' aún no llega?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Parole Humanitario, implementado en Estados Unidos en 2022 para ciudadanas y ciudadanas de Venezuela, y luego extendido a nicaragüenses, cubanos y haitianos, surgió con el objetivo de brindar un respiro mientras esta población buscaba opciones migratorias más permanentes, como el asilo o el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

En ese sentido, aquellos(as) que no cumplan con regular su situación migratoria a través de otros medios en aproximadamente dos años, deberán abandonar el país o enfrentar la deportación.

Por esa razón, una duda recurrente entre los y las inmigrantes es qué pasara si, por ejemplo, aún no les llega su Green Card y su parole está próximo a vencerse. ¿Acaso habrá una deportación masiva?

¿Qué pasará cuando se termine el plazo de 2 años del Parole Humanitario?

El abogado especislista en inmigración en EE.UU., 'Willy', durante una entrevista para la cuenta de TikTok @emigran2, aclaró que toda persona que ha solicitado la Tarjeta Verde y su pedido ha sido aprobado, inmediatemente tendrá la oportunidad de trabajar en el país norteamericano. Así, solo deberá esperar a la llegada del certificado para legalizar su estatus y permanecer en el territorio.

En el caso de la población cubana en USA que ingresó con Parole Humanitario, el experto dijo que no deben preocuparse. “Mientras no tengas ningún delito criminal, y aplicaste para tu residencia, no te tienes que preocupar”, explicó.

Para los(as) venezolanos(as) que llegaron a Estados Unidos antes de julio-agosto de 2023 con este permiso, el abogado Allen indicó que pueden cambiar su estatus migratorio solicitando el TPS. No obstante, esta opción solo es válida para aquellos que llegaron después de que Venezuela fuera incluida en el programa. Haitianos y nicaragüenses enfrentan una situación similar en cuanto a su elegibilidad para esta protección.

Créditos: TikTok | @emigra2