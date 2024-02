Permiso ESTA para viajar a Estados Unidos sin visa: qué es, requisitos y cuánto cuesta

Ciertos países están exentos de la visa para Estados Unidos, pero deberán tramitar su permiso ESTA.

Viajar a Estados Unidos puede ser un dolor de cabeza para muchos. Desde los costosos trámites hasta las largas esperas para obtener una entrevista de visa, millones de personas en todo el mundo luchan por un permiso de ingreso al país norteamericano. Sin embargo, hay un grupo de países exentos de este proceso.

Gracias al Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés) que opera bajo el Electronic System for Travel Authorization (ESTA), ciudadanos de ciertos países (cuya lista la mostraremos en esta nota) pueden tramitarlo e ingresar por un tiempo determinado a Estados Unidos.

El VWP, integrado al ESTA, utiliza un sistema automatizado para evaluar la elegibilidad de los viajeros y detectar posibles riesgos de seguridad o aplicación de la ley. Este programa permite a los ciudadanos de determinados países ingresar a Estados Unidos por un máximo de 90 días durante cada visita, en un periodo de dos años.

Permiso ESTA: consideraciones para exentos a la Visa a Estados Unidos

Es importante tener en cuenta que la aprobación del ESTA solo autoriza a los viajeros para abordar un transporte con destino a Estados Unidos bajo el VWP. Sin embargo, esta autorización no permite trabajar, estudiar ni residir en el país norteamericano. Además, la aprobación del ESTA no garantiza la admisibilidad en el puerto de entrada, al igual que una visa válida no constituye una determinación de admisibilidad.

La validez del ESTA es de dos años desde su aprobación, lo que significa que los viajeros pueden realizar múltiples visitas a Estados Unidos dentro de ese periodo. Sin embargo, a diferencia de una visa, la estadía máxima permitida por visita es de 90 días en lugar de 180.

Esta flexibilidad brinda comodidad a los viajeros frecuentes, pero es esencial recordar que el permiso ESTA está destinado exclusivamente para viajes turísticos, de negocios, visitas familiares o para recibir tratamiento médico. Para otros propósitos, se requiere obtener la visa correspondiente.

Programa ESTA: características

Conoce cómo viajar a Estados Unidos con el programa ESTA:

Tener pasaporte electrónico con un chip digital, que contenga información biométrica sobre el propietario del pasaporte

El pasaporte debe tener una validez de 6 meses como mínimo.

El permiso ESTA permite una estancia de hasta por 90 días

Es para fines turísticos o de negocios

La solicitud debe hacerse con al menos 72 horas de anticipación

Una vez ingresada la solicitud de acceso a Estados Unidos sin visa , la respuesta tardará solo unos segundos en ser emitida

La autorización de viaje tiene un costo de U$D 21

Tiene una vigencia de dos años.



Lista de países con exención de Visa a Estados Unidos

El Programa de Exención de Visa o Visa Waiver Program (VWP, siglas en inglés) se aplica a 41 países que tienen un acuerdo firmado con el gobierno de Estados Unidos: