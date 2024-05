¿Qué es E-COA? La herramienta que todo inmigrante debe conocer si se muda dentro de EE.UU.

La herramienta E-COA está disponible en inglés solamente. Además, necesitas una cuenta en Uscis en línea.

Si estás haciendo trámites ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, siglas en inglés) y has cambiado tu domicilio, es importante que conozcas la herramienta de autoservicio que Uscis ha lanzado recientemente. La Herramienta Única para Cambio de Dirección (E-COA, por sus siglas en inglés) fue presentada el 28 de septiembre con el propósito de simplificar el proceso de actualización de direcciones para aquellos con solicitudes, peticiones o servicios pendientes.

Es fundamental comprender que, si has cambiado tu dirección con el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), esto no actualiza automáticamente tu dirección con Uscis. Por lo tanto, si te has mudado de estado o incluso unas cuadras de distancia, es crucial informar a Uscis para asegurarte de recibir todas las notificaciones y documentos pertinentes sin demoras.

¿Qué es y Para Qué Sirve la Herramienta Digital E-COA?

La Herramienta Única para Cambio de Dirección (E-COA) permite a los solicitantes actualizar tanto su dirección postal como física con Uscis de manera rápida y sencilla, todo desde un solo lugar. Con esta innovación, Uscis busca eliminar la necesidad de actualizar la dirección en múltiples lugares, como llenar el Formulario AR-11, llamar al Centro de Contacto o visitar una oficina local de Uscis.

El objetivo principal de E-COA es mejorar la eficiencia del proceso, permitiendo a los usuarios actualizar sus direcciones con la agencia de manera más rápida y conveniente. La herramienta automatiza los cambios de dirección para la mayoría de los formularios, con excepciones que pueden consultarse aquí.

¿Quiénes pueden usar E-COA?

La Herramienta Única para Cambio de Dirección (E-COA) está disponible para la mayoría de los solicitantes con solicitudes o peticiones pendientes ante Uscis, con excepción de titulares de visas A y G y visitantes con exención de visa. Este proceso no debe llevar más de 10 días después de la mudanza.

Para utilizar esta herramienta de autoservicio, se requiere una dirección de correo electrónico válida.

¿Cómo actualizar la dirección con Uscis?

Para actualizar tu dirección postal y física con Uscis utilizando E-COA, debes tener una cuenta de Uscis en línea y completar los campos requeridos, incluyendo tu apellido, fecha de nacimiento y las nuevas direcciones física y postal. Esta herramienta está disponible únicamente en inglés y puede accederse a través de una cuenta de Uscis en línea, independientemente de cómo se hayan presentado tus casos anteriormente.