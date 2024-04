¿Eres indocumentado y no tienes Real ID en Estados Unidos? Conoce qué hacer

La Real ID es una identificación federal para ciudadanos americanos, pero existen alternativas y recursos para personas indocumentadas en Estados Unidos.

La obtención de una identificación válida en Estados Unidos es crucial para diversas actividades cotidianas, desde conducir hasta abrir una cuenta bancaria. Sin embargo, para quienes se encuentran en situación ilegal o de indocumentación, este proceso puede resultar complicado debido a las restricciones legales. Para el 2025, la Ley Real ID se pondrá en vigencia y eso abre un debate sobre cómo navegar por este desafío y qué alternativas están disponibles.

El Real ID es una forma de identificación reconocida a nivel federal, que cumple con estándares de seguridad establecidos por el Gobierno de Estados Unidos. Para obtenerlo, se requieren documentos específicos que verifiquen la identidad, el estatus legal y la residencia en el país. Esto presenta un dilema para quienes están indocumentados, ya que no cumplen con los requisitos mínimos para obtener esta identificación.

Real ID: conoce qué hacer si no tienes documentos en Estados Unidos

La falta de una Real ID no significa que las personas indocumentadas no puedan acceder a otros medios de identificación. En muchos estados, se emiten tarjetas de identificación estatales que no requieren prueba de estatus migratorio. Estas tarjetas pueden ser útiles para identificarse en ciertas situaciones, como al solicitar empleo o al recibir atención médica.

Además, existen organizaciones y programas comunitarios que pueden ayudar a las personas indocumentadas a obtener identificaciones alternativas o proporcionar asesoramiento sobre cómo navegar por situaciones que requieren identificación.

Otro aspecto crucial a considerar es la seguridad y la privacidad al proporcionar información personal en cualquier contexto. Las personas indocumentadas deben ser conscientes de los riesgos potenciales al proporcionar información a terceros y deben tomar medidas para proteger su privacidad en la medida de lo posible.

¿Vives en New Jersey? Esta identificación debes tramitar

Si eres residente y buscas obtener un brevete, debes finalizar el programa estatal de Licencia de Conducir Gradual. Primero, cumple con los requisitos establecidos (detallados a continuación) para poder obtener una identificación estándar de Nueva Jersey, independientemente de tu estatus legal.

Ser mayor de 16 años.

Contar con el consentimiento firmado de los padres o un tutor legal si se es menor de edad.

Estar registrado en un programa de formación para conductores aprobado por el Departamento de Educación de Nueva Jersey o una escuela de conducción comercial.

Un instructor certificado debe adquirir el permiso.

Es necesario aprobar los exámenes teóricos y de visión de la MVC.

Abonar la tarifa correspondiente.

Desde 2001, se ha puesto en marcha un sistema escalonado que impone restricciones rigurosas. El incumplimiento de estas puede resultar en una multa de U$D 100 o la suspensión del derecho a manejar.

Lo que los indocumentados deben considerar

Además de las tarjetas de identificación emitidas por el estado, hay otras formas de identificación aceptadas en ciertas situaciones. Por ejemplo, un pasaporte extranjero válido puede ser utilizado como identificación en algunas circunstancias, aunque no cumple con los estándares del Real ID.

Es importante recordar que, independientemente de la documentación que se posea, todas las personas tienen derechos y pueden acceder a ciertos servicios básicos en Estados Unidos. Estos derechos incluyen el acceso a la atención médica de emergencia, la educación pública y otros servicios sociales.