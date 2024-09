Real ID: ¿Los menores de edad necesitan tramitar la identificación federal?

La Real ID surgió en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2021 y busca mejorar los estándares de seguridad en las tarjetas de identificación.

A menos de un año para la implementación de la Real ID en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) continúa resolviendo las dudas de los ciudadanos respecto al uso y trámite de la nueva identificación federal.

Algunos de los usuarios tienen dudas sobre si los niños y adolescentes menores de edad necesitan obtener la Real ID, que deberá presentarse al momento de abordar un vuelo dentro de EE.UU. o al ingresar a un espacio federal.

Estados Unidos: Real ID para menores de edad

No, los menores de edad no requieren una Real ID. De acuerdo con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), los menores de 18 años no necesitan presentar una identificación cuando viajan acompañados de un adulto con un documento válido, como la Real ID.

Este requisito aplica únicamente a adultos, por lo que los menores no están obligados a solicitarla. Sin embargo, si se desea tener una identificación oficial para otros propósitos, como viajes futuros o una tarjeta personal, se puede solicitar una Real ID para el menor.

¿Es obligatorio obtener una Real ID en Estados Unidos?

No, obtener una Real ID en Estados Unidos no es obligatorio. Sin embargo, a partir de mayo de 2025, será necesaria para abordar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales, a menos que se utilice otro tipo de identificación aprobada, como un pasaporte. Para quienes no realicen estas actividades, una licencia de conducir estándar seguirá siendo válida. Cabe resaltar que las autoridades de USA están promoviendo el uso de la Real ID como parte de un esfuerzo por mejorar la seguridad nacional. La identificación fue creada en respuesta a los ataques del 11 de septiembre de 2001, con el objetivo de establecer estándares más estrictos para las licencias de conducir y las identificaciones emitidas por los estados.