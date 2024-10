Real ID: ¿Es necesario renovar el pasaporte antes de tu próximo viaje si ya sacaste la nueva identificación?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si obtuviste una Real ID recientemente, puede que te preguntes si es suficiente para viajar o si aún necesitas renovar tu pasaporte. Esto depende de si planeas viajar dentro de Estados Unidos o al extranjero. Es importante conocer las diferencias entre ambos documentos y cuándo se requieren.

Viajes nacionales dentro de Estados Unidos

Desde el 7 de mayo de 2025, la Real ID será un requisito obligatorio para abordar vuelos domésticos y acceder a instalaciones federales en EE.UU. Si tu próximo viaje es dentro del país, solo necesitas tu Real ID o cualquier otro documento aceptable para identificarte en aeropuertos. La Real ID cumple con los estándares federales de seguridad y reemplaza a las licencias de conducir convencionales para estos fines.

¿Los viajes internaciones necesitan Real ID?

Si piensas salir del país, tener una Real ID no te exime de la necesidad de un pasaporte vigente. La Real ID no es válida para cruzar fronteras internacionales, ya que su uso está limitado al territorio estadounidense. Por lo tanto, si tu pasaporte está vencido o cerca de expirar, necesitarás renovarlo antes de viajar fuera de Estados Unidos. Las aerolíneas y las aduanas extranjeras no aceptarán la Real ID como identificación válida para ingresar a otros países.

¿Cómo renovar tu pasaporte en USA?

Si necesitas renovar tu pasaporte, el proceso se puede hacer de manera presencial o por correo en los EE. UU., dependiendo de si tu pasaporte cumple ciertos criterios, como no estar dañado y haber sido emitido en los últimos 15 años. El tiempo de procesamiento puede variar, pero actualmente el Departamento de Estado recomienda hacerlo con anticipación debido a posibles demoras.



La Real ID facilita los viajes domésticos, pero no reemplaza la necesidad de un pasaporte para aquellos que viajan al extranjero. El gobierno detalló que, de igual formal, debes asegurarte de tener ambos documentos actualizados si tienes planes de hacer viajes tanto nacionales como internacionales para evitar contratiempos.

