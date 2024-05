Tarjeta de Seguro Social USA: ¿cómo puedo solicitarla en línea y en qué sitio web?

En esta nota, también te informamos cuál es el precio que tiene esta tarjeta en el 2024.

Uno de los documentos más importantes y obligatorios que existe en Estados Unidos, para cualquier trámite, es el Seguro Social. Necesario para el pago de pensiones para la jubilación, cheques para quienes no pueden trabajar por una discapacidad o beneficios para sus dependientes legales tras su muerte.

Por esa razón, es importante y obligatorio que todos puedan sacar el número. Sin embargo, también existe la posibilidad de acreditarse para tener una tarjeta del Seguro Social, la cual no es obligatoria, en algunos casos, como sí lo es el número.

Dentro de sus características, todas deben mostrar su nombre y número de seguro social. Esos dos elementos son básicos y necesarios para que el documento tenga validez a la hora de realizar cualquier trámite.

¿En qué sitio web puede sacar la Tarjeta del Seguro Social?

Para poder solicitar esta tarjeta del Seguro Social, solo tienes que ingresar a la web My Social Security. Se ubica en la siguiente dirección www.segurosocial.gov.

Una vez ahí, tienes que seguir los siguientes pasos:

Ingresa una dirección de correo electrónico válida y alguna información adicional.

Seleccione “Crear nueva cuenta”. Lea y acepte los Términos de servicio y seleccione “Siguiente”.

Otra alternativa es realizarlo llamando a las oficinas de la Administración del Seguro Social al +1 800-772-1213.

¿Cuánto cuesta sacar esta tarjeta del Seguro Social?

Es un trámite que no tiene costo y lo proporciona el gobierno de Estados Unidos. En ese sentido, tome muy en cuenta si alguna persona o tramitador quiere cobrarle con el fin de evitar una estafa.

Crédito del video: Youtube | @Clueless in the US