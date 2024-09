USA: Así puedes rastrear tu caso en Uscis, si se está demorando mucho tiempo

Rastrea tu caso de Uscis fácilmente en línea. Conoce los pasos para hacerlo y qué hacer si tu solicitud se encuentra retrasada.

Si has presentado una solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), es fundamental que sepas cómo rastrear el estado de tu caso en línea. Este proceso es sencillo y accesible, permitiéndote estar al tanto de cualquier actualización.

Para empezar, necesitarás el número de recibo de tu caso, que aparece en el formulario de confirmación que recibiste al presentar tu solicitud. Este número es clave, ya que te permitirá seguir el progreso de tu caso a través de la plataforma digital de Uscis.

Para rastrear tu caso, accede al portal oficial del USCIS y localiza la sección de 'Check your case status' o 'Verifica el estado de tu caso'. Aquí, deberás ingresar tu número de recibo y obtendrás información actualizada sobre el estado de tu solicitud.

Es recomendable revisar esta plataforma regularmente, especialmente si estás esperando la aprobación de una visa, permiso de trabajo o ajuste de estatus en EE.UU.

¿Cuánto es el tiempo de procesamiento que debería esperar por mi solicitud?

Los tiempos de procesamiento de Uscis varían según el tipo de solicitud y la oficina que esté manejando tu caso. Por ejemplo, la aprobación de una petición familiar (Formulario I-130) puede tardar entre 6 a 12 meses, mientras que un ajuste de estatus (Formulario I-485) podría tardar entre 8 a 14 meses.

Para conocer los tiempos de procesamiento específicos para tu caso, USCIS ofrece una herramienta en línea donde puedes verificar el tiempo estimado según el formulario y la oficina que está manejando tu solicitud. Puedes acceder a esta herramienta en la sección ‘Check Case Processing Times’ del sitio web de Uscis.

¿Qué hacer si mi caso con Uscis se retrasa?

Primero, verifica que no hayas recibido ninguna notificación adicional de Uscis solicitando más información, ya que esto podría estar retrasando el proceso. Si no has recibido ninguna actualización y tu caso sigue retrasado, puedes comunicarte directamente con USCIS.

El primer paso es contactar a Uscis por teléfono. La línea directa es 1-800-375-5283, sin embargo también ofrecen la opción de enviar una consulta en línea a través de su herramienta ‘e-Request’ para casos que están fuera del tiempo de procesamiento normal.