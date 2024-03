Visa estadounidense: ¿qué significa la hoja amarilla que te entregan después de la entrevista?

El cónsul te puede entregar una hoja de colocar azul, rosa, blanco o amarillo. Te comentamos qué significa ésta última.

Cuando nos enfrentamos por primera vez a la embajada de los Estados Unidos, existe una serie de preguntas que el solicitante de Visa se suele hacer: ¿qué me van a preguntar en la entrevista consular?, ¿qué documentos me van a solicitar? Si me rechazan la Visa americana, ¿qué hago?

Dentro de estas incertidumbres que aparecen, suele saltar la duda sobre qué significa esa famosa hoja amarilla que nos entregan a la hora de terminar la entrevista.

Por lo general, el cónsul nos entregan una hoja de color que puede ser azul, rosa, blanco o amarillo, la cual define el estado en que va nuestro proceso de alcanzar la Visa americana.

En caso que nos entreguen la hoja amarilla, esta significa que todo no está perdido y que la solicitud no fue rechazada. Para la embajada de los Estados Unidos, ese color significa que el consulado requiere de más tiempo para poder revisar los documentos que el solicitante presentó.

Es muy probable que los agentes consulares no tengan muy clara toda la información que has declarado. Por ello, requieren de un poco más de tiempo para analizar todo lo que tienen enfrente y dar el veredicto final. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que todo no está perdido, ya que solo queda esperar la respuesta de este análisis que harán en la embajada.