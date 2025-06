Visa para EE.UU.: Si no cumples con este nuevo requisito, tu permiso será denegado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tramitar una visa estadounidense implica seguir una serie de pasos que, aunque conocidos por muchos, pueden esconder ciertos detalles que marcan la diferencia entre avanzar o empezar de cero. Desde llenar formularios hasta programar la cita, todo parece parte del proceso habitual. Sin embargo, hay un punto específico que algunos pasan por alto y que puede arruinar todo.

Este detalle, que entró en vigencia recientemente en Estados Unidos, ha generado confusión entre varios solicitantes de visa. No se trata de un documento nuevo ni de un cambio en la entrevista, sino de algo técnico que suele darse por sentado. Lo más preocupante es que si no lo verificas a tiempo, tu cita será cancelada automáticamente… y ni siquiera recibirás una advertencia previa.

Si no cumples con este nuevo requisito, tu visa será denegada

Solicitar una visa para Estados Unidos puede parecer un proceso complicado, sobre todo si no estás al tanto de los cambios recientes en los requisitos. Aunque muchos se preparan reuniendo documentos, llenando formularios y programando sus citas, un detalle técnico podría hacer que tu entrevista se cancele automáticamente si no lo consideras a tiempo. Esta modificación, vigente desde mayo, aplica para todos los solicitantes de visas de no inmigrante.

Uno de los elementos clave del trámite es el Formulario DS-160, donde se genera un número de código de barras que comienza con "AA". A partir del cambio implementado, este número debe coincidir exactamente con el que aparece en tu confirmación de cita. Si no hay coincidencia entre ambos códigos, el sistema automáticamente cancelará tu entrevista, obligándote a reprogramarla, lo que podría significar semanas o incluso muchos meses de retraso.

Dada la alta demanda de entrevistas en las embajadas y consulados, perder una cita puede convertirse en un verdadero problema. Por eso, es clave que verifiques que los códigos coincidan, al menos dos días hábiles antes del día previsto para tu entrevista. La embajada ha sido clara: no asumirán responsabilidad por errores de este tipo y el sistema no hará excepciones.

Además, ten presente que todos los datos que declares en tu formulario deben ser verídicos y estar correctamente actualizados. Incluso una omisión involuntaria o un error de escritura podría afectar tu proceso. La recomendación es revisar todo varias veces antes de enviarlo. Así te aseguras de que tu trámite avance sin contratiempos y estés más cerca de obtener tu visa.