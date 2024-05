Inmigrante venezolano cruzó la frontera de EE.UU. de forma ilegal y ahora triunfa en Nueva York

Conoce la inspiradora historia de Michell Stella, inmigrante venezolano que dejó su país para trabajar en Estados Unidos como modelo.

Michell Stella es un inmigrante venezolano cuya historia de vida se ha convertido en tendencia en las redes sociales, porque alcanzó el éxito en menos de un año de haber llegado a Estados Unidos.

"Llegar a un país completamente solo, no hablar el idioma, estar tres meses sin empleo para mí fue bastante fuerte porque no sabía a lo que me enfrentaba. Tenía mucho miedo", cuenta el joven de 21 años en un reel de su cuenta de Instagram.

La historia de Michell Stella

Michell decidió salir de Venezuela el año pasado para alcanzar su sueño de convertirse en modelo. Para ello, tuvo que cruzar la selva del Darién, que conecta América del Sur con Centroamérica.

Luego, siguió su trayecto hacia el norte, hasta llegar al límite de México y Estados Unidos. Y una vez ahí, cruzó la frontera de forma irregular hacia el país norteamericano. El joven ha señalado que tomó la decisión de migrar de esta manera porque no contaba con los recursos económicos suficientes.

El destino final de Michell era Nueva York. Cuando llegó, estuvo sin empleo por tres meses. Luego, trabajó en restaurantes, cocinas y como repartidor. Sin embargo, sentía que se estaba alejando de su gran objetivo, del motivo por el que decidió emigrar.

Fue en este contexto que se cruzó con la modelo canadiense Coco Rocha en una estación del tren, y a partir de ese momento, se inspiró y empezó a crear contenido en las redes sociales. De esta manera, pudo ser descubierto por diseñadores y fotógrafos del mundo de la moda.

Este año modeló en la New York Fashion Week 2024. Además, actualmente cuenta con más de 29 000 seguidores en Instagram, donde cuenta su historia de superación y perseverancia.