Estos son algunos títulos que regalará Amazon en noviembre. | Fuente: Amazon

Amazon regresa a las promociones de juegos incluidos con su servicio de Prime Gaming y para noviembre regalará sin costo extra alguno juegos como Control: Ultimate Edition y Rise of the Tomb Raider.

Todos los suscriptores de Amazon (incluidos los de Prime Video), podrán reclamar desde el 1 de noviembre los títulos mencionados más Dragon Age Inquisition, Rogue Heroes, Liberated, Puzzle Agent 2, Demon Hunter 2: New Chapter, BAFL - Brakes Are For Losers y Secret Files: Sam Peters.

Del listado, claro está, el más llamativo es Control: Ultimate Edition, la edición definitiva del exitoso título de Remedy Entertainment. Lo mejor es que llega con sus DLCs complementarios, por lo que la experiencia en ella es total.

No dejemos de mirar a Rise of the Tomb Raider, juego que llega en medio de la celebración por los 25 años de Lara Croft. Más que recomendado.

Recuerda, además, que aún quedan algunos días para reclamar Star Wars: Squadrons, Alien: Isolation y Ghostrunner.

Y si eres fan de League of Legends…

Si eres jugador de League of Legends, podrás reclamar un paquete completo con RP (monedas virtuales que se compran con dinero real) y una skin de Legado para tus personajes.

Prime Gaming tiene forjó una nueva asociación de un año con Riot Games para darles algunos beneficios a los jugadores de League of Legends, Legends of Runeterra, Valorant y League of Legends: Wild Rift.

Durante los próximos 12 meses, puedes conseguir emoticones de deportes electrónicos y RP para League of Legends, diseños de armas en Valorant y mucho más. Prime Gaming también patrocinará eventos de deportes electrónicos de Riot Games, mientras que los miembros pueden esperar algunas sorpresas para marcar el lanzamiento de la próxima semana de la serie animada League of Legends, Arcane, en Netflix.

Para reclamar todo, solo debes iniciar sesión en este enlace de Prime Gaming.

