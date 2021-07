Los niños serán expulsados de los juegos si no son validados por el sistema facial. | Fuente: Unsplash

China y Tencent, la gigante de entretenimiento más grande del país, han lanzado un sistema de reconocimiento facial en videojuegos para evitar que niños ingresen a jugar en horas de la noche.

La iniciativa, denominada “Patrulla de medianoche”, tiene como objetivo evitar que los menores se hagan pasar como adultos para ingresar a jugar entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana del día siguiente.

¿Cómo lo detectará?

Mediante una nueva herramienta en juegos como Honor of Kings (Arena of Valor) o Game for Peace (PUBG), las aplicaciones pedirán al usuario registrado que enfoque su rostro para validar su acceso durante dichos horarios.

Si el usuario no acepta el reconocimiento facial o, efectivamente, es un niño, no podrá ingresar a los servidores.

Dado el tamaño y la prevalencia de Tencent en el mercado de juegos chino, esto podría significar que un número notable de títulos móviles terminen incorporando este nuevo sistema de reconocimiento facial.

Eso sí, al tener China una regulación distinta a los demás países, no se espera que lleguen estos cambios a juegos en Occidente.

Como señala Daniel Ahmad en Twitter, la nueva tecnología de Tencent está firmemente destinada a reforzar una ley china. En 2019, el regulador de juegos chino introdujo nuevas políticas que restringen a los menores a jugar antes de las 10 p. m. y no gastar más de 60 dólares al mes en transacciones dentro del juego. Sin embargo, es evidente que muchos menores eludían estas reglas jugando en cuentas que no eran de su propiedad, que es donde entra en juego la tecnología de reconocimiento facial.

