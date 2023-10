Desarrolladores de Cyberpunk 2077 usaron IA para reconstruir la voz de un actor fallecido

En medio de las quejas del gremio de actores y guionistas por la inteligencia artificial, la desarrolladora del videojuego Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, ha decidido dar un ejemplo de un uso positivo de esta tecnología.

Y es que en el más reciente lanzamiento del DLC Phantom Liberty, el estudio polaco logró reconstruir la voz del actor Miłogost Reczek, quien falleció en 2021 antes de la producción de la expansión.

Para rendir homenaje

Reczek interpretó al personaje de Viktok Vektor, médico del protagonista del videojuego, en el doblaje polaco.

Su papel iba a continuar en el DLC, pero lastimosamente su deceso provocó que el estudio buscara opciones.

CD Projekt Red inicialmente consideró reemplazarlo para la expansión y volver a grabar sus líneas en el juego original, pero "no nos gustó este enfoque", dijo el director de localización Mikołaj Szwed. El uso de la IA proporcionó una manera de “mantener su desempeño en el juego y rendir homenaje a su maravilloso desempeño”.

El estudio trabajó con Respeecher, la compañía de tecnología de voz con sede en Ucrania. Se contrató a otro actor para pronunciar las nuevas líneas, y el software las transformó en la voz de Reczek.

La compañía señaló que todo el proceso se realizó con el apoyo de la familia del actor, al cual lo describió como “uno de los mejores locutores polacos”.

En medio de las críticas

Si bien CD Projekt Red parece haber cumplido todos los requisitos para garantizar que el uso del software de inteligencia artificial sea correcto en Cyberpunk 2077, es un campo complicado. Muchos cuestionan el auge de ChatGPT y programas similares, incluidos varios autores que han demandado a OpenAI, alegando que sus obras protegidas por derechos de autor han sido robadas y utilizadas para entrenar los modelos de lenguaje subyacentes.

También fue uno de los temas centrales de la reciente huelga de escritores que paralizó a Hollywood, aunque desde entonces los escritores han obtenido protecciones contra el uso de IA en las producciones. Sin embargo, el Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) autorizó recientemente una huelga de actores de doblaje de videojuegos, siendo el uso explotador y no regulado de la IA nuevamente uno de los puntos álgidos.