En medio de la popularidad de las consolas retros y mini, PlayDate sobresale entre ellas al presentar un dispositivo tan pequeño que alcanza en una mano y se puede jugar con una manivela.

La compañía detrás de ella, Panic, ha señalado que PlayDate abrirá las preórdenes el próximo mes, en julio (aún con día por definir) por 179 dólares. Pero ¿qué ofrece?

Al alcance de tu mano

PlayDate es una consola pequeña que parece un Game Boy, con una cruceta y dos botones, pero también con una manivela al lado.

Creada por Panic, editora de juegos como Firewatch o Untitled Goose Game, llega con accesorios como una funda de 30 dólares o una estación de carga que también lo convierte en un altavoz Bluetooth.

Para sus juegos, PlayDate recibirá temporadas y actualizaciones. Serán 24 juegos los que lleguen inicialmente con la consola, la mayoría de ellos independientes y, a futuro, recibirá exclusivos de autores como Lucas Pope, cabeza detrás de Papers, Please y Return of the Obra Dinn.

Esta es la lista inicial:

Crankin's Time Travel Adventure

Battleship Godios

Boogie Loops

Casual Birder

DemonQuest 85

Echoic Memory

Executive Golf DX

Flipper Lifter

Forrest Byrnes: Up in Smoke

Hyper Meteor

Lost Your Marbles

Omaze

Pick Pack Pup

Questy Chess

Ratcheteer

Sasquatchers

Snak

Spellcorked

Zipper

Saturday Edition

Whitewater Wipeout

Asimismo, Panic se ha encargado de crear Pulp, una herramienta que permite a cualquier que lo desee crear sus propios juegos para Playdate a través de los navegadores web.

