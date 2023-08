Sony aumentará el precio de las suscripciones anuales de PlayStation Plus

Sony ha anunciado el incremento de precio de los planes de las suscripciones anuales de su servicio PS Plus.

La subida de los montos se hará efectiva a partir del 6 de septiembre y aplicará para todos los planes existentes, desde el Esencial hasta el Premium.

Los nuevos precios de PS Plus

El incremento de precios se está dando en el pago único anual para cada plan.

En Norteamérica, el plan Plus Essential, el cual brinda el modo online más una selección de tres juegos gratis, sube de 60 a 80 dólares. El plan Plus Extra, el cual añade una selección de 400 juegos para PS4 y PS5, además de Ubisoft+, crece de 100 1 134 dólares, mientras que el Plus Deluxe (con una selección de juegos clásicos), incrementa de 120 a 160 dólares.

Sony señala que los precios seguirán siendo asequibles si es que lo comparan a comprar suscripciones de forma mensual o trimestral. Estos periodos seguirán costando igual.

Si ya tienes una suscripción anual activa de PlayStation Plus, la actualización de precios no impactará en tu factura hasta el próximo ciclo de renovación o después del 6 de noviembre.

No obstante, si haces algún cambio en tu suscripción, por ejemplo, subir a Premium o bajar a Essential, tendrás que pagar el aumento.

Para todo el mundo

La razón para el incremento, señala Sony, es el de “continuar brindando juegos de alta calidad y beneficios de valor agregado”.

Por ejemplo, este mes de septiembre se regalarán 'Saints Row', 'Black Desert: Traveler Edition' y 'Generation Zero'.

A finales de 2022, se reportó que PS Plus, pese a generar más ingresos, había perdido 2 millones de suscriptores.