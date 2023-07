La PS5 superó las 40 millones de unidades vendidas a nivel mundial

La consola PlayStation 5 (PS5) superó las 40 millones de unidades vendidas a nivel mundial, señaló Sony en una comunicado de prensa de agradecimiento.

Jim Ryan, presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, fue el encargado de brindar de noticia a través de un extenso blog en donde resume el trabajo de la compañía en estos tres últimos años.

Éxito en la PS5

Ryan recuerda en su escritura la difícil situación durante el lanzamiento de la consola, cuando la COVID-19 seguía expandiéndose a nivel mundial.

“Lanzamos PlayStation 5 en noviembre de 2020 y el mundo estaba en un lugar extraño y diferente que cuando anunciamos la consola en 2019. A pesar de los desafíos sin precedentes de COVID, nuestros equipos y nuestros socios trabajaron diligentemente para entregar PS5 a tiempo. Continuamos enfrentándonos a vientos en contra con la pandemia, y las cadenas de suministro tardaron meses en normalizarse para que pudiéramos tener el inventario para satisfacer la demanda. Durante más meses de los que me gustaría recordar, seguimos agradeciendo a nuestra comunidad por su paciencia mientras trabajaban en estos problemas”, señala.

Sin embargo, ahora el suministro de PS5 “está bien abastecido” y “estamos viendo que finalmente se satisface la demanda acumulada”, añade.

El ejecutivo refiere que la consola fue lanzada con el “mejor catálogo de juegos de nuestra historia”. Actualmente señala que tiene más de 2500 juegos, con recientes lanzamientos como Final Fantasy XVI, Diablo IV y Street Fighter 6.

“Desarrollamos PS5 con nuestra comunidad a la vanguardia de nuestro pensamiento, lo que nos llevó a ofrecer innovaciones como los disparadores adaptativos y la retroalimentación háptica en el controlador DualSense, así como en PlayStation VR2. PlayStation Studios y nuestros socios externos se han lanzado para aprovechar estas capacidades y expandir su conjunto de herramientas creativas para brindar un salto generacional en las experiencias que brindan a los jugadores”, afirma. “Gracias nuevamente por su continuo apoyo a PlayStation”.

Los juegos más votados

Dentro de su comunicado, PlayStation también lista a los mejores juegos de la PS5 escogidos por la comunidad.

En su selección, añade a Stray, Sifu, Hogwarts Legacy, FIFA 23, Modern Warfare II, Fall Guys, Dead Space, Star Wars Jedi: Survivor, Elden Ring o It Takes Two.

Sorprende ver también algunos juegos independientes como Death’s Door, Hades, Cult of the Lamb, Bugsnax y Deep Rock Galactic.

Claro está, los grandes exclusivos no se quedan atrás con Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Demon’s Souls, Ratchet & Clank: Rift Apart y God of War: Ragnarok.