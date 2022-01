Uno de los juegos será parte de la saga Star Wars Jedi. | Fuente: Respawn

Electronic Arts ha anunciado el desarrollo de tres nuevos juegos de Star Wars junto al desarrollador Respawn Entertainment.

Los creadores de Apex Legends y Titanfall trabajarán en tres videojuegos, incluida la secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order, un juego de disparos y un juego de estrategia.

Pero aún hay camino por recorrer

De acuerdo con el anuncio, será Stig Amussen, el supervisor de God of War 3, quien está trabajando como líder del próximo juego de la serie Star Wars Jedi, la secuela que se viene rumoreando desde hace más de un año.

Por el lado del juego FPS, será Peter Hirschmann, miembro de desarrollo de Star Wars: Battlefront y Star Wars: The Force Unleashed, quien dirija el proyecto. No hay ni título ni mayores novedades sobre su creación.

El tercer juego es un título de estrategia desarrollado conjuntamente por el estudio Bit Reactor, un estudio formado recientemente por antiguos desarrolladores de XCOM.

Por el momento, los juegos andan en etapa primaria con contratación de nuevos talentos, por lo que se espera su llegada al mercado aún en los próximos años.

Star Wars sigue de moda

Electronic Arts y Disney firmaron un acuerdo exclusivo en 2013 para hacer una nueva serie de juegos basados ​​en Star Wars. Sin embargo, está unión contractual está terminando, por lo que Ubisoft ya está desarrollando un juego junto con Massive Entertainment, además de Quantic Dream que también trabaja en Star Wars: Eclipse.

Asimismo, el juego de rol de BioWare Star Wars: Knights of the Old Republic también está siendo rediseñado por Aspyr Media para PlayStation 5 y PC, mientras que Star Wars: Hunters, un juego de arena multijugador gratuito de Zynga (recientemente adquirido por Take-Two Interactive), llegará a Android, iOS y Nintendo Switch en algún momento de este año.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.