‘Star Trek: Infinite’: ¿Vale la pena jugar este juego de estrategia hecho en Argentina?

A diferencia de Star Wars, que goza una fuerte popularidad con los dos últimos lanzamientos de Respawn Entertainemnt, no es muy común ver grandes juegos de Star Trek en el mercado. Por lo mismo, llama fuertemente la atención la salida al mercado de Star Trek: Infinite, una apuesta que tiene sangre latina ya que es desarrollado por los argentinos de Nimble Giant Entertainment y publicado por Paradox Interactive.

El juego, ya disponible en Steam, nos propone jugar como parte de la Federación, los kinglon, romulanos o los cardessianos en búsqueda de la conquista del universo. ¿Qué tal si nos adentramos en esta espectacular narrativa de ciencia ficción? Te contamos un poco de nuestra experiencia en este juego de PC en nuestra reseña.

Hecho por fans de Star Trek

De manera narrativa, ciertamente el juego está hecho por gente que conoce y ama la franquicia de la que se inspira. De verdaderos ‘trekkies’.

Cada una de las facciones presentará una forma diferente de jugar con características únicas que nos acercan al objetivo principal del juego: obtener la victoria en nuestro vasto campo cósmico.

La Federación Unida de Planetas basa su estrategia en el desarrollo de la ciencia, la exploración, pero también en los acuerdos diplomáticos con otras especies. Al frente tiene al poderío militar Klingon y los poco empáticos Cardassianos, mientras que los romulanos buscan la mejor treta para engañarte.

El mapa combina los cuadrantes Alfa y Beta, con cientos de sistemas estelares, civilizaciones menores, peligros espaciales y aventuras esperando ser descubiertas.

Existe una gran cantidad de lore y personajes entrañables que iremos descubriendo en nuestras partidas. Se nos presentan en diálogos y cuadros de textos y solo algunos tendrán líneas de voz. Se nos presentan anomalías y nuevas investigaciones en cuanto exploramos, los cuales expanden y enseñan sobre cuestiones claramente interesantes.

De forma jugable es donde se encuentra el debate. Estamos ante un título 4X (explora, expande, explota y extermina) en donde tienes que conquistar o aliarte para tener el control de esta parte del universo.

Tenemos múltiples opciones de gestión de economías y flota que, en un primer acercamiento, puede ser abrumador. El tutorial nos enseña a crear poblaciones, poder crear nuevas naves galácticas, además de poder generar tecnología, edictos y algunos actos diplomáticos con otras facciones.

Sin embargo, una vez pasado esto, todo es cuestión de prueba y error. Necesitarás sondear sistemas, crear embajadores y potenciar tu armada, a la vez que controlas tus minerales en lo que intentas colonizar un nuevo planeta.

El juego proporciona un conjunto completo de mecánicas, pero donde más decae es en el sistema de combate, el cual carece de profundidad y se puede ganar simplemente superando en número al enemigo.

En el juego, las naves utilizan motores warp para viajar que no están definidos por carriles estelares fijos, por lo que no hay puntos de embotellamiento en el mapa que valga la pena fortificar. Tus enemigos pueden venir literalmente desde cualquier dirección, y eso significa que la defensa móvil basada en flotas es la única forma de sobrevivir.

Una característica destacada de Infinite es su árbol de misiones, que ofrece eventos ramificados para que los jugadores los completen, llevando a su civilización por diferentes caminos. Sin embargo, el árbol de la Federación es, con diferencia, el más detallado. Se siente la diferencia con el resto.

Gráficamente, Star Trek: Infinite no es un juego revolucionario, pero está bien planteado. No dispone de un apartado visual espectacular, pero agradezco el hecho de que, junto a su interfaz, por lo menos no es invasivo completamente. Donde sí me hubiese gustado mayor dirección es en el sonido, ya que no suena como tal a la franquicia detrás. Existen grandes momentos donde el juego llega a su clímax en estos apartados, pero la experiencia en el resto de la partida es más moderada

Debo agradecer que no he sufrido de bugs, pero leyendo en foros he encontrado una gran cantidad de ellos. ¡Incluso a muchos no les cargaba ni el menú principal! El único error de este tipo es que en múltiples ocasiones el cuadro de texto no me carga o las palabras eran ininteligibles. Por fortunas, mis partidas fueron limpias.

¿Vale la pena Star Trek: Infinite?

Quiero ser claro en esto: Star Trek: Infinite es bueno en base, pero queda corto en experiencia. Como tal, considero que es un buen intento, pero necesitará actualizaciones constantes en lo jugable y lo técnico para lograr que la apasionada comunidad, la cual es capaz de brindarle decenas de horas a los títulos que quieren, pueda aceptarlo.

No es para nada un mal juego y el tener una IP tan fuerte es un enorme salto para la industria latina de desarrollo, pero habrá más de uno que esperará una oferta o un mayor parche para probarlo.

De ahora en adelante, es Paradox el que sea responsable de que los usuarios puedan encontrar en este juego un fuerte atractivo. Con mods y más mejoras, no tengo duda de que se convertirá en un indispensable del género. Pero por ahora, te lo recomiendo solo si eres un amante de este universo.