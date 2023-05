Cómo maridar un vino y más consejos de un sommelier

En los últimos años el consumo de vino se ha incrementado en el Perú a raíz del boom gastronómico. Para Giovanni Bisso, reconocido sommelier peruano, cada vez son más las personas que optan por esta bebida para disfrutar de diferentes momentos.

“Hoy el consumo de vino ya está casi en 3 litros por persona en el Perú. Esto tiene que ver mucho con que el país ha tenido una estabilidad económica, lo cual permitió que las personas puedan comprar productos que no son de primera necesidad como vinos. Junto a ello, tenemos el empuje de la gastronomía peruana que también se disfruta más con un buen vino. Y no debemos olvidar además que la pandemia también hizo lo suyo, pues no todos los días podías tomar whiskey, pero sí una copa de vino”, señaló Bisso.

Ante este auge de la cultura vitivinícola en nuestro país, Scotiabank y Luxury Club se unen para traer una experiencia memorable y exclusiva en uno de los eventos más importantes del año para los amantes del vino, la quinta edición del ‘Luxury Wine Experience’ llegará pronto.

Para todos aquellos amantes del vino, Bisso trae una serie de consejos que ayudarán a disfrutar más de esta deliciosa y espirituosa bebida:

- Rompe paradigmas, no te cierres a combinar cierto tipo estilo de vino con una comida. Si bien siempre recomiendan vinos ligeros como blanco o rosado para carnes blancas como pescado, y vino tinto, con carnes rojas, para el especialista al final todo depende del gusto de cada persona.

- Dile sí a los dulces. Existen vinos especialmente desarrollados para degustarlos con postres. Estos son los vinos ‘fortificados’ o ‘generosos’ pues tienen un adicional de alcohol y combinan excelente con postres que tengan chocolate, frutas frescas y secas.

- Marida con diferentes tipos de queso. Algunos vinos combinan mejor con cierto tipo de queso. Lo mejor es combinar según la densidad del alimento. Es decir, si tienes un queso fresco, feta o edam, lo mejor es tomarlo con un vino ligero como blanco o rosado. Por otro lado, si tienes un queso más fuerte como azul, brie o parmesano, lo mejor es un vino tinto.

- Comienza a probar más variedades. No te limites a experimentar con nuevos tipos de vinos. La única forma de identificar qué nos gusta y qué no, es probando. De esa manera podremos saber qué tipo de uva y estilo te gusta.

- Potencia el sabor con accesorios especializados. En el mercado existe una variedad de complementos que pueden ayudarte a disfrutar más de la experiencia como un decantador o aireador que te ayude a oxigenar mejor el vino. Esto permitirá potenciar los sabores.

Giovanni Bisso estará en presente en el ‘Luxury Wine Experience’, que se llevará a cabo este 2 y 3 de junio. En esta quinta edición, Scotiabank y Luxury Club traen para sus clientes una experiencia renovada, que les permitirá disfrutar de más de 300 etiquetas de lujo, así como de una guía de degustación, música en vivo y otros productos que acompañarán a los asistentes durante los dos días del evento.