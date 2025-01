¿Qué personas deben seguir una dieta libre de gluten y por qué?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Comer bien Las personas con enfermedad celíaca deben seguir una dieta libre de gluten

El gluten es un término que ha ganado popularidad en las redes sociales, pero muchas personas aún no comprenden completamente qué es o si realmente deben evitarlo en su dieta. Para aclarar estas dudas, la nutricionista Sara Abu Sabbah nos ofrece información esencial sobre el gluten, explicando en qué alimentos se encuentra y quiénes deben abstenerse de consumirlo.



En primer lugar, la especialista explica que el gluten es una proteína vegetal que se encuentra en las semillas de algunos cereales como el trigo, la cebada, el centeno y el triticale (una especie procedente del cruce entre el trigo y el centeno). Además, el gluten puede estar presente en productos derivados de estos granos, como el pan, pastas, galletas, tortas, entre otros.



El gluten es particularmente importante en la preparación del pan, porque es lo que le da forma, firmeza y textura. "Si tú haces, por ejemplo, un pan que sea exclusivamente de maíz, no va a tener esa textura que tiene un pan hecho a base de trigo, porque el gluten justamente es lo que le da fuerza, consistencia y lo que hace tan agradable el consumo de este alimento en particular", indica Sara Abu Sabbah.



¿Quiénes deben seguir una dieta libre de gluten?

Cabe señalar que algunas personas son intolerantes al gluten y, por lo tanto, deben eliminarlo de su dieta para evitar complicaciones en su salud. Este grupo de individuos padece una enfermedad conocida como celiaquía, en la cual el gluten no se digiere adecuadamente y comienza a irritar las paredes del intestino delgado. Esta irritación constante puede generar lesiones.



"Estas personas no solamente no puede absorber bien los nutrientes, también suelen hacer deficiencias de vitamina B12 y hacen anemia por deficiencia de hierro. Además, cuando [el gluten] ingresa al intestino, nuestro sistema inmune lo reconoce como un elemento tóxico y, por tanto, agrede nuevamente al propio intestino y se desencadena una serie de enfermedades y una serie de problemas inflamatorios", menciona la nutricionista.



Comer bien ¿Cuál es un indicador de que el gluten te hace daño?

Aparte de esto, existen personas que padecen alergia al gluten, lo cual puede manifestarse a través de la aparición de ronchas en el cuerpo o dificultad para respirar. Sin embargo, es importante destacar que este tipo de alergia afecta a menos del 2 % de la población, lo que lo convierte en un fenómeno poco común.



Hay otro grupo de personas que puede experimentar sensibilidad al gluten, es decir, consumen alimentos que contienen gluten y presentan síntomas similares a los de la celiaquía, como hinchazón, gases, diarrea, estreñimiento e incluso la piel puede volverse un poco áspera. Sin embargo, a diferencia de la celiaquía, no se activa una respuesta del sistema inmune, lo que significa que no desarrollan la enfermedad asociada con esta condición. Su situación es más comparable a la intolerancia a la lactosa, ya que el gluten no digerido puede provocar una inflamación de bajo grado en el organismo, generando malestar sin llegar a desencadenar una enfermedad grave.



¿Cuál es un indicador de que el gluten te hace daño?



Un indicador de que el gluten podría estar causándote daño es la aparición de síntomas digestivos incómodos después de consumir alimentos que lo contienen. Si experimentas inflamación, pesadez, aumento de gases con olores desagradables, cambios en la forma de las heces, diarrea o estreñimiento, es recomendable que te realices una evaluación médica y evites el autodiagnóstico.



"Uno tiene que ir a un médico gastroenterólogo para que le haga ciertas pruebas, que se hacen en sangre. También una endoscopía para poder evaluar cómo están esas vellosidades del intestino y ver si se ha atrofiado y poder diferenciar si está frente a un caso de celiaquía, está frente a un caso de alergia al gluten o está frente a un caso de sensibilidad al gluten", señala la nutricionista.



En resumen, el gluten no es un mal alimento ni un mal nutriente, no es venenoso y no genera problemas a la salud, salvo en casos específicos como la celiaquía, la alergia al gluten o la sensibilidad al gluten. Según estadísticas globales, solo entre el 1 % y el 2 % de la población mundial sufre de celiaquía, mientras que la cantidad de personas con alergia al gluten podría alcanzar entre el 2 % y el 3 %, y las personas con sensibilidad al gluten representarían entre el 6 % y el 9 %.