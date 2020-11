Cirugía plástica: ¿Debo cambiar mis implantes de mama cada 10 años?

La respuesta directa y clara es: NO ES OBLIGATORIO.

¿Cómo surgió esta información?

La recomendación de cambio de prótesis cada 10 años nació de una publicación que hiciera la FDA (Food and Drug Administration) de EE.UU. hace muchos años, cuando el uso de prótesis de gel de silicona empezó a extenderse. Desde entonces, el conocimiento sobre las prótesis de silicona ha aumentado, así como, ha mejorado su fabricación y durabilidad. Por lo tanto, esa recomendación de la FDA es, hoy por hoy, obsoleta.

Las prótesis de silicona están fabricadas, realmente, para que duren toda la vida, sin embargo, no quiere decir que no existan factores para que sean cambiadas en algún punto de la vida del paciente. Entre las razones pueden ser, accidentes tras los cuales se empiece a sospechar que la prótesis pudo haber sufrido, cambio en la anatomía de la paciente o el deseo de cambiar de talla.

En resumen, no es OBLIGATORIO cambiar la prótesis, no es que se degradará o que será perjudicial para su salud. Si la prótesis está en buen estado y usted está contenta con cómo se ven y se sienten, entonces no hay motivo para cambiarlas.

Asegúrese de la calidad:

Si usted está considerando el implante de mamas, asegúrese de que las prótesis que le van a colocar, son implantes de buena calidad y garantía. Normalmente, la prótesis fabricadas por empresas formales y seguras traen un certificado de calidad que incluye un código que las identifican.

No busque ahorrar en sus prótesis, recuerde, este implante estará en su cuerpo, probablemente, toda su vida y querrá que sea de la mejor calidad posible.