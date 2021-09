COVID-19: Cinco respuestas sobre la variante delta que debes conocer

Por Dra. Jarelys Hernández, médico especialista en enfermedades infecciosas de Cleveland Clinic

En los últimos meses, la variante delta ha cobrado mucha presencia en nuestro país, lo que comenzó como un solo caso en junio de este año, se ha propagado con mucha rapidez en el Perú. Por ello, es importante conocer todo acerca esta nueva variante y seguir con todos los cuidados pertinentes.

Recordemos que fue detectada en India en diciembre del año 2020, y actualmente es la variante predominante en los Estados Unidos y en la mayoría de Latinoamérica y el Caribe. Recientemente se anunció que esta variante ya es la predominante en el Perú pues, está presente en 22 de las 25 regiones del país.

¿Qué diferencia a la variante delta de las demás?

Esta variante es más transmisible, y puede causar enfermedad más severa que la variante ancestral u original. Los primeros datos de una investigación sugieren que la variante delta en particular es responsable del enorme aumento de casos y muertes por COVID-19 en India en la primavera. También, en los Estados Unidos, la variante delta representaba solo el 2,5% de los casos, pero a mediados de junio, ese número aumentó a el 83% de los casos reportados. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud, una sola persona infectada puede contagiar de cinco a ocho personas.

¿A qué otros órganos afecta la variante delta aparte de los pulmones?

Así como otras variantes, esta afecta a otros órganos de nuestro organismo, de manera directa, o por el inmenso estado de inflamación generalizada que provoca. Estamos hablando de órganos como el corazón, riñones, hígado entre otros que podrían verse afectados en aquellos casos de enfermedad severa.

¿Cuáles son los grupos más vulnerables frente a la variante delta?

Sin lugar a dudas, los pacientes no vacunados están significativamente en mayor riesgo de contraer esta infección, y desarrollar enfermedad severa y letal. En nuestra localidad (Florida), la tasa de hospitalización es siete veces mayor en el no vacunado. Durante el pico de esta ola de casos, cerca de la mitad de los pacientes hospitalizados en Cleveland Clinic eran pacientes con COVID-19, y alrededor de 85-90% de éstos sintomáticos y sin vacunar. Prácticamente, todos los pacientes en la unidad de cuidados intensivos eran no vacunados.

¿La variante delta se transmite entre personas vacunadas?

En el caso de que un paciente vacunado se infectara, si podría transmitirlo a otros, ya sea vacunados o no. La diferencia más importante es que los vacunados estarían menos expuestos a infectarse y aún menos propensos a desarrollar una enfermedad severa o letal. Además, si se infectaran aquellos vacunados, tienden a dispersar el virus por un período de tiempo más corto.

¿Qué vacunas tienen mayor eficacia ante la variante delta?

Todas las vacunas protegen, no obstante, estudios recientes sugieren que las vacunas Moderna y Pfizer conservan excelente protección contra la enfermedad severa y letal por esta variante. Recordemos que todos debemos protegernos y para ello, es importante inmunizarnos y continuar con todas las medidas de protección.

