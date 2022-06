Invierno: Prácticas saludables de la gestante durante esta temporada

Por Geraldine Araceli Guzmán Castillo, especialista de la Carrera de Obstetricia. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Privada del Norte (UPN).

La embarazada llevará mejor el invierno si mantiene una dieta equilibrada, realiza ejercicio moderado y mantiene prácticas saludables que eviten el contagio de los virus que generan resfríos.

Si en general el embarazo es una etapa que se debe tener muchos cuidados, el invierno, con sus duras condiciones climáticas, obliga a extremar algunas de esas precauciones.

Durante el embarazo, el sistema inmunológico materno disminuye (supresión inmunológica), para que el bebé no sea rechazado como si fuese un cuerpo extraño. Esta situación hace propenso el incremento de resfriados.

Hay múltiples factores que pueden incidir en la aparición de los resfriados. Por lo general, es causa de una infección viral.

Muchas infecciones respiratorias pueden complicar la salud de la mujer embarazada o la del bebé, por lo que recomiendo las siguientes prácticas beneficiosas para prevenir contagiarse y disminuir riesgos:

1. DIETA SALUDABLE E HIDRATACIÓN

Durante los meses de frío se suele beber infusiones y café, enemigos de la absorción de hierro. Motivo por el cual se recomienda no consumirlos. Se debe ingerir más proteínas, vitamina C, calcio, yodo, fósforo, magnesio y hierro. Importante: no necesita comer mucha más cantidad, pero sí debe ocuparse de la calidad nutricional de su dieta.

2. VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA Y EL NEUMOCOCO

La OMS recomienda su aplicación durante el segundo trimestre o a partir del 4to mes del embarazo.

3. EJERCICIO MODERADO

Está demostrado que la actividad física disminuye el estrés, incrementa el humor y reduce la sensación de cansancio, siendo menos probable desarrollar una enfermedad.

4. PROTECCIÓN FRENTE A GÉRMENES

Evitar contacto con personas que padezcan gripe u otra de las enfermedades respiratorias comunes en invierno. Recurrir al lavado de manos porque previene enfermedades riesgosas para el bebé. Además, ventilar con frecuencia espacios cerrados.

5. DORMIR BIEN Y MEDITACIÓN

Para combatir el agotamiento y estrés.

En caso se presentaran síntomas agudos del resfriado, acude al especialista para evaluar si se requiere algún fármaco adecuado que lo alivie, aunque muchos profesionales somos partidarios de evitar medicamentos en el embarazo, solo si son absolutamente imprescindibles.

NUESTROS PODCASTS

Espacio Vital

¿Qué medidas se tomaron desde la aparición de los primeros casos de la viruela del mono?





La viruela símica es una zoonosis vírica (enfermedad provocada por virus transmitido de los animales a las personas) que produce síntomas parecidos a los que se observaban en los pacientes de viruela en el pasado, aunque menos graves. Con la erradicación de la viruela en 1980 y el posterior cese de la vacunación contra la viruela, la viruela símica se ha convertido en el ortopoxvirus más importante para la salud pública, señala la Organización Mundial de la salud. Esta mañana el doctor Elmer Huerta nos explica qué se hizo para controlar la expasión de la viruela del mono desde su aparición.