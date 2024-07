La FDA aprueba un análisis de sangre para detectar el cáncer de colon

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó un nuevo análisis de sangre para detectar el cáncer de colon desarrollado por la compañía Guardant Health. Con esta reciente aprobación, se amplían las opciones de detección disponibles entre los adultos de 45 años o más con riesgo promedio.



Una investigación publicada en marzo en la revista The New England Journal of Medicine mostró que este análisis de sangre, llamado Shield, tenía una eficacia del 83% en la detección de cánceres colorrectales. El examen funciona detectando el ácido desoxirribonucleico (ADN) que los tumores cancerosos desprenden en las muestras de sangre.

"Recordemos que el cáncer es un tejido anormal causado por mutaciones genéticas. Cada tejido normal tiene su tiempo en el cual se reproduce, pero cuando ese tiempo se altera ocurre una mutación genética y empieza a dividirse con mucha más rapidez de lo usual. Allí hablamos de que se ha producido un tumor. Esa mutación genética está en el genoma del cáncer, son moléculas de ADN que están mutadas y que son las que causan el cáncer", explicó el doctor Elmer Huerta, consejero médico de RPP.

No obstante, el doctor subrayó que este análisis de sangre tiene el "problema" de que "no va a poder descubrir las lesiones precancerosas, sino de frente te va a descubrir el cáncer". "El cáncer de colon es una enfermedad que no se presenta de un día para otro, sino que años antes de que el cáncer se desarrolle ya se forman unas carnosidades que se llaman pólipos. Estos pólipos del colon ya empiezan a volverse malignos y esta prueba no las puede detectar", indicó.

"Entonces, esta prueba es importante para descubrir el cáncer, pero no para descubrir las lesiones premalignas, que es realmente lo que importa", sostuvo el doctor Elmer Huerta.



Cabe señalar que el intestino grueso o colon es la última parte del aparato digestivo del cuerpo y mide aproximadamente un metro y medio. La parte final del tubo digestivo está lleno de excrementos y allí es donde sale un cáncer "sumamente traicionero" que no da ningún síntoma en su etapa inicial.

