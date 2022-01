Niños y verano: ¿Cómo cuidar su alimentación en esta temporada?

La época de verano es símbolo de diversión, lo que ocasiona romper con la rutina y establecer nuevos hábitos que en muchos casos nos llevan a tener cambios en los horarios, actividades e incluso en nuestro apetito y alimentación.

Los niños y niñas son los más susceptibles a estos cambios. Su etapa de crecimiento puede verse afectada si no convertimos estos nuevos hábitos en una oportunidad para mejorar su experiencia con los alimentos.

Es importante aprovechar el tiempo para compartir en familia y establecer un modelo donde los niños puedan adquirir hábitos alimentarios de sus padres.

Como en toda época de año, durante los meses de verano, debemos mantener una alimentación saludable, compuesta de preparaciones que incluyan los 3 grupos de alimentos: Energéticos (cereales y tubérculos), Formadores (lácteos y carnes) y Protectores en mayor cantidad, que son las frutas y verduras.

Las frutas pueden ser consumidas en menor cantidad pero de forma más frecuentes (5 – 6 al día), de esta manera lograremos que los niños ingieran la cantidad de alimentos y nutrientes que requieren.

RECOMENDACIONES

Consideremos las siguientes recomendaciones para involucrar a los niños y niñas en la alimentación saludable:

1. Seleccionemos los alimentos junto a los niños, incorporemos nuevos sabores y nuevas presentaciones. La mejor opción son las frutas de la estación, porque poseen un mayor contenido de agua y nutrientes óptimos como: el melón, la sandía, carambola, uvas, papaya y mango. Pueden ser incorporadas en las preparaciones diarias. En cuanto a las verduras, escojamos las que son mas frescas por su contenido de agua, tenemos el pepino, la lechuga y las alcachofas.

2. Mantengamos un horario de comidas y busquemos un lugar especial para disfrutarlas.

3. Seleccionemos meriendas a base de frutas que pueden ser acompañadas por yogures bajos en azúcar. Si se quiere disfrutar de un postre, optar por helados con frutas, frutas asada, postres con leche, tartas de frutas, entre otros.

4. Mantenerse hidratado siempre. El agua debe estar a disposición de los niños y niñas, es común que ellos no puedan identificar la sensación de sed, por lo que debemos supervisar el consumo de 4 a 6 vasos al día. De manera adicional, se puede preparar jugos de frutas y lácteos, pero no olvidemos que no reemplazan al agua.

5. Incrementar la actividad física, de preferencia en familia. Elaboremos un cronograma de actividades que incluya menos horas frente al televisor o computadora y una mayor cantidad, paseos, caminatas, andar en bicicleta, entre otros.





