Aftas bucales: ¿qué son y cómo se pueden tratar estas úlceras en la boca?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las aftas son úlceras que aparecen en las encías, los carillos, la úvula u otra parte al interior de la boca. Las causas exactas de una afta bucal no se conoce con certeza; sin embargo, muchos investigadores creen que su aparición se debe a que el sistema de defensa de la persona no tiene la capacidad para repeler cierto tipo de virus.



Lo que sí es cierto es que las aftas bucales o úlceras orales son sumamente fastidiosas y dolorosas y se pueden presentan a cualquier edad, ya sea en niños, adolescentes, adultos o adultos mayores. Las investigaciones también hacen pensar que las mujeres tienen mayor tendencia a presentar estas lesiones en la boca.

¿Las aftas bucales son lo mismo que los escorbutos? El doctor Elmer Huerta, consejero médico de RPP, aclara que el escorbuto es una enfermedad distinta al afta dado que se produce principalmente por la falta de ingesta de vitamina C. "En realidad el escorbuto es una enfermedad que prácticamente ha desaparecido en la humanidad. Se presenta todavía en regiones muy alejadas y en países muy pobres en los que las personas no tienen una adecuada ingesta de vitamina C", dijo el experto en el programa Encendidos.

Salud Esto es lo que se sabe sobre las aftas bucales

¿Cuál es el tratamiento para las aftas bucales? Ello dependerá de la intensidad de la enfermedad. Si a la persona le sale en la boca "un par" de aftas o llagas que le dificultan un poco el masticar y comer, lo que recomiendan los especialistas es hacer enjuagatorios con dos sustancias de uso común: bicarbonato o agua oxigenada.

Se aconseja echar media cucharadita de bicarbonato en una taza de agua y hacer gárgaras. Con eso va a cambiar el pH de la boca y va a impedir que se vayan a infectar las aftas. Otras personas prefieren reemplazar el bicarbonato por el agua oxigenada.

Cabe señalar que si la persona presenta múltiples aftas bucales, tiene que acudir a un médico para pasar por una evaluación y descartar algún mal mayor, sostiene el doctor Elmer Huerta. Las aftas comunes pueden durar de una a dos semanas; sin embargo, uno de los criterios para ir al doctor es que te duren por mucho más tiempo. "Si algo que te sale en la boca dura más de dos semanas tienes que ir a un doctor para que te de un diagnóstico más preciso", apuntó.

Salud ¿Cuál es el tratamiento para las aftas bucales?

Las aftas bucales pueden presentarse a cualquier edad, dice especialista | Fuente: RPP